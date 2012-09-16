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Udgået
Besat af lyd
Oplev lyd i biografkvalitet derhjemme med DVD-komponentmikrosystemet fra Philips. Tilslut en USB-kompatibel enhed til afspilning af fotos og MP3/WMA-musik med fantastisk lyd. Du kan nyde dramatisk lyd med en samlet udgangseffekt på 100 W RMS.
100 W
En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.
I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.
Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.
3.7
ud af 5
15
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
thira
16/09/2012
Deutschland
dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich
-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD Komponenten-Microsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD Komponenten-Microsystem
Stone
02/12/2013
België
Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!
Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
h3orko
24/06/2013
Nederland
betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.
presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp