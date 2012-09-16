ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Primært billede

Udgået

DVD-komponent-mikrosystem

MCD712/12

3.7

| (15) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Oplev lyd i biografkvalitet derhjemme med DVD-komponentmikrosystemet fra Philips. Tilslut en USB-kompatibel enhed til afspilning af fotos og MP3/WMA-musik med fantastisk lyd. Du kan nyde dramatisk lyd med en samlet udgangseffekt på 100 W RMS.

Se alle fordele

Slap af til god musik og film

Besat af lyd

  • 100 W

Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

Lydstyrke fremhæver diskant og bas

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgengivelse.

Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

15

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

2

16/09/2012

Deutschland

Deutschland

dieses produkt ist einfach super und auch sehr benutzerfreundlich

-sehr guter klang -einfach zu bedienen -schönes,ansprechendes design

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD Komponenten-Microsystem

02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

24/06/2013

Nederland

Nederland

betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.

presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.