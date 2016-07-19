ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Produktlivsstil
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Produktlivsstil

Udgået

DVD Micro Theater

MCD908/12

2.9

| (7) Anmeldelser

Hi-fi-lyd i en kompakt løsning

Det smarte kompakte Philips DVD Micro Theater MCD908 med hi-fi-rør passer perfekt til Flat TV. Skab en biograf i dit eget hjem med kvalitetslyd, og nyd film og JPEG-billeder i høj opløsning.

Se alle fordele

Hi-fi-lyd i en kompakt løsning

  • Heritage Audio

Førsteklasses hi-fi-rør giver en perfekt ren og naturlig lyd

Førsteklasses hi-fi-rør giver en perfekt ren og naturlig lyd

Med de indbyggede hi-fi-rør har du nu mulighed for at opleve lyd af højeste kvalitet. En lyd, der normalt kun forbindes med de allerbedste lydsystemer hos hi-fi-entusiaster. Rørene har en analog klang, så det bliver mere behageligt at lytte til for vores ikke-lineære høresystem. Lyd fra et rør, der har lav forvrængning, er altid at foretrække, fordi den er så ren og detaljeret, meget mere varm og "live" i klangen.

Digital Klasse-D-forstærker til lydgengivelse af høj kvalitet

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lydkvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgengivelse

Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgengivelse

Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.9

ud af 5

7

Anmeldelser

2

19/07/2016

Deutschland

Deutschland

Premium Hifi

Danke, Philips, dass ihr euch wieder zu euren Wurzeln bekennt. Das Hifi-System ist in Preis, Ausstattung und Klang unschlagbar. Ich habe den Verstärker (LS-Anschlüsse) über einen LS zu Chinch-Adapter an meine Fidelio Soundsphere DS9800W angeschlossen (Aktivlautsprecher) und beide harmonieren miteinander, dass man die Musik neu erlebt. Ein Gefühl wie im Konzertsaal. Aber auch ohne die Aktivlautsprecher überzeugt dieses System mit den mitgelieferten Lautsprechern (Bändchenhochtöner). Ganz großes Kino!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 DVD-Microsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 DVD-Microsystem

15/05/2012

España

España

Un sonido muy limpio

Tiene un sonido muy natural, limpio. No pretende ser un equipo especatcular, de sonido estridente, ni llamativo, sino que los instrumentos suenen tal y como lo hacen al natural.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 Microcadena con DVD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 Microcadena con DVD

22/05/2012

Nederland

Nederland

Ondanks de kleine afmeting heeft deze installatie een mooi en warm geluid.

In een niet te grootte ruimte klinkt dit product geweldig.Ook het ontwerp is strak en eenvoudig en er zijn goede materialen gebruikt. Gebruik deze installatie vooral als weergave bron van mijn Apple laptop iMac pro.Ook gebruik ik dit product als TV geluidsbron en de weergaven is uitstekend.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 DVD Micro Theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 DVD Micro Theatre

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.