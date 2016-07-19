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Udgået
MCD908/12
Hi-fi-lyd i en kompakt løsning
Det smarte kompakte Philips DVD Micro Theater MCD908 med hi-fi-rør passer perfekt til Flat TV. Skab en biograf i dit eget hjem med kvalitetslyd, og nyd film og JPEG-billeder i høj opløsning.
Heritage Audio
Med de indbyggede hi-fi-rør har du nu mulighed for at opleve lyd af højeste kvalitet. En lyd, der normalt kun forbindes med de allerbedste lydsystemer hos hi-fi-entusiaster. Rørene har en analog klang, så det bliver mere behageligt at lytte til for vores ikke-lineære høresystem. Lyd fra et rør, der har lav forvrængning, er altid at foretrække, fordi den er så ren og detaljeret, meget mere varm og "live" i klangen.
En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lydkvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.
Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.
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2.9
ud af 5
7
Anmeldelser
Ehcuaz
19/07/2016
Deutschland
Premium Hifi
Danke, Philips, dass ihr euch wieder zu euren Wurzeln bekennt. Das Hifi-System ist in Preis, Ausstattung und Klang unschlagbar. Ich habe den Verstärker (LS-Anschlüsse) über einen LS zu Chinch-Adapter an meine Fidelio Soundsphere DS9800W angeschlossen (Aktivlautsprecher) und beide harmonieren miteinander, dass man die Musik neu erlebt. Ein Gefühl wie im Konzertsaal. Aber auch ohne die Aktivlautsprecher überzeugt dieses System mit den mitgelieferten Lautsprechern (Bändchenhochtöner). Ganz großes Kino!
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Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 DVD-Microsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 DVD-Microsystem
jgerardo
15/05/2012
España
Un sonido muy limpio
Tiene un sonido muy natural, limpio. No pretende ser un equipo especatcular, de sonido estridente, ni llamativo, sino que los instrumentos suenen tal y como lo hacen al natural.
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Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 Microcadena con DVD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 Microcadena con DVD
Francisco22
22/05/2012
Nederland
Ondanks de kleine afmeting heeft deze installatie een mooi en warm geluid.
In een niet te grootte ruimte klinkt dit product geweldig.Ook het ontwerp is strak en eenvoudig en er zijn goede materialen gebruikt. Gebruik deze installatie vooral als weergave bron van mijn Apple laptop iMac pro.Ook gebruik ik dit product als TV geluidsbron en de weergaven is uitstekend.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 DVD Micro Theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD908 DVD Micro Theatre