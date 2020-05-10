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Udgået
Hi-fi-rør
Dome-tweeter af silke
150 W
Med de indbyggede hi-fi-rør har du nu mulighed for at opleve lyd af højeste kvalitet. En lyd, der normalt kun forbindes med de allerbedste lydsystemer hos hi-fi-entusiaster. Rørene har en analog klang, så det bliver mere behageligt at lytte til for vores ikke-lineære høresystem. Lyd fra et rør, der har lav forvrængning, er altid at foretrække, fordi den er så ren og detaljeret, meget mere varm og "live" i klangen.
Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.
Den forgyldte højttalertilslutning sikrer en bedre overførsel af lydsignaler sammenlignet med traditionelle click fit-tilslutninger. Desuden mindskes tabet af det elektriske signal fra forstærkeren til højttalerkabinettet, og det betyder, at lydgengivelsen er så realistisk som mulig.
4.0
ud af 5
24
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
10/05/2020
Nederland
Bekræftet køber
Het beste sinds MFB
Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.
Fordele
compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.
Ulemper
slecht één "aux" ingang.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
gregor
13/10/2011
Nederland
goed warm geluid
goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
restseiv
09/10/2011
Nederland
Het product zorgt voor een uitstekend geluid.
Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp