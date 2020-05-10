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  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
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Udgået

Heritage AudioDVD-komponent-hi-fi-system

MCD909/12

4
| (24) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Besat af lyd
Oplev hi-fi-lyd med DVD-komponent-hi-fi-systemet fra Philips fremstillet af de bedste materialer. For-forstærkere med vakuumventil giver krystalklar lyd. Fuld HDMI (High Definition Multimedia Interface) giver dig skarpere billeder.
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Nyd varm hi-fi-lyd

Besat af lyd

  • Hi-fi-rør

  • Dome-tweeter af silke

  • 150 W

Førsteklasses hi-fi-rør giver en perfekt ren og naturlig lyd

Førsteklasses hi-fi-rør giver en perfekt ren og naturlig lyd

Med de indbyggede hi-fi-rør har du nu mulighed for at opleve lyd af højeste kvalitet. En lyd, der normalt kun forbindes med de allerbedste lydsystemer hos hi-fi-entusiaster. Rørene har en analog klang, så det bliver mere behageligt at lytte til for vores ikke-lineære høresystem. Lyd fra et rør, der har lav forvrængning, er altid at foretrække, fordi den er så ren og detaljeret, meget mere varm og "live" i klangen.

Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgengivelse

Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgengivelse

Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.

Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel

Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel

Den forgyldte højttalertilslutning sikrer en bedre overførsel af lydsignaler sammenlignet med traditionelle click fit-tilslutninger. Desuden mindskes tabet af det elektriske signal fra forstærkeren til højttalerkabinettet, og det betyder, at lydgengivelsen er så realistisk som mulig.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

24

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2

10/05/2020

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Het beste sinds MFB

Na een uitnodiging van een goede kennis om dit maar eens te beluisteren was ik totaal verrast door de kwaliteit en het bereik van deze installatie. Weken naar gezocht om ook zo'n set te bemachtigen. De compacte boxen gaan erg diep. De versterker is een perfecte combinatie van buizen(klasse-A) voorversterker en een klasse-D eindversterker. Dit zijn de eerste compact luidsprekerboxen die naar mijn beleving beter klinken dan de alom geprezen MFB boxen. Alles is perfect in balans en ik geniet weer van de muziek zoals hoort te klinken.

Fordele

compact, loepzuiver en ook nog eens mooi om te zien.

Ulemper

slecht één "aux" ingang.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

13/10/2011

Nederland

Nederland

goed warm geluid

goed product en een ieder aan te raden. Zenderinstelling is goed te bepalen. Vormgeving is ook positief.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

Het product zorgt voor een uitstekend geluid.

Absoluut een aanrader. De vormgeving is prachtig en de resultaten zijn indrukwekkend. Kortom een geweldig product waar eigenlijk niets op aan te merken valt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Heritage Audio MCD909 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.