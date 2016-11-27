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Udgået
MCI500H/12
Frigør din musik
Nyd musikken på din måde - med ren og kraftfuld lyd! Med 160 GB MCi500H får du en alt-i-én-enhed, som kan afspille HDD, overføre musik fra din PC, afspille umiddelbart fra USB-enheder, samtidig med at den giver dig adgang til et næsten ubegrænset udvalg af musik via internetradio.
160 GB/2000 CD'er
Gratis internetradio
2 x 50 W
Ved hjælp af den medfølgende Philips WADM Wireless Audio Device Management-software kan du hurtigt og nemt kopiere musiksamlingen på din PC til Streamium-centrets harddisk med træk og slip-teknologi. Nu kan du nyde din musiksamling uden at skulle tænde for din PC.
Den alfanumeriske søgefunktion på fjernbetjeningens tastatur gør det muligt hurtigt at finde din foretrukne kunstner eller dit foretrukne nummer eller album. Tryk bare på "Search" på fjernbetjeningen, og indtast de første bogstaver eller tal i navnet på det ønskede nummer eller album eller den ønskede kunstner. På den måde findes den post, der ligger tættest op ad din indtastning. Du behøver ikke rulle igennem hele din samling eller afspilningsliste linje for linje.
Det trådløse Streamium hi-fi-mikrosystem bruger hi-fi-transducere af højeste kvalitet. Den bløde 1" dome-diskant-enhed er lavet af ren silke og kan gengive hver eneste musikdetalje og nuance, uden at lyden bliver hård. Den ligeså imponerende 5,25" mellemtonebas består af en optimeret papirkegle, som har den fordel, at den er både let og stiv, men samtidig også fantastisk transient og fastholder en meget flad frekvenskurve på op til 4 kHz. Denne kombination giver ekstremt naturlige og klare vokaler, samtidig med at den kraftfulde og dynamiske bas også er tydelig.
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3.3
ud af 5
240
Anmeldelser
Kamp
27/11/2016
Danmark
Bekræftet køber
God service hos Philips
Mest imponeret er jeg over den service Philips yder . Mit anlæg er 10 år gammelt, alligevel blev jeg kontaktet af Torben fra kundeservice, der nok brugte 1 time på at hjælpe mig med at få internetradio til at virke.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System
Zaza
16/03/2017
Sverige
Bekræftet køber
Den bästa
Bäst på alla möjliga sätt! Hårddisken är bra alternativ för egna låtar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system
19/08/2020
United Kingdom
very good
it is a very good product. In future I will buy products.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Dato for brug 2020-07-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Dato for brug 2020-07-19