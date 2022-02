2 x 50 W RMS hi-fi-lyd med digital Klasse-D-forstærker

Fyld rummet med din yndlingsmusik med 2 x 50 W RMS udgangseffekt (musik) og digital Klasse-D-forstærker. Forstærkeren tager det analoge signal, konverterer det til et digitalt signal og forstærker det. Signalet sendes derefter igennem et demodulationsfilter for at frembringe det endelige resultat. Det forstærkede digitale udgangssignal giver dig alle fordelene ved digital lyd, inklusive forbedret lydkvalitet. Forstærkeren har også mere end 90 % effektivitet sammenlignet med en traditionel AB-forstærker. Den høje effektivitet betyder, at du får en kraftfuld forstærker, der ikke fylder ret meget.