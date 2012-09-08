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Udgået

Cube-mikrolydsystem

MCM103B/12

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Nyd dine yndlings-CD'er og din bærbare musik på din måde. Det kubistiske mikromusiksystem fra Philips afspiller CD'er og meget mere, og det har også direkte USB til afspilning af bærbar musik. Det kompakte design passer ind i alle rum og til enhver livsstil.

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Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil. Det kompakte sæt passer ind i alle rum pga. dets slanke design og størrelse.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM103B Sistema audio micro Cube

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM103B Sistema audio micro Cube

23/09/2011

Italia

Italia

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM103B Sistema audio micro Cube

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM103B Sistema audio micro Cube

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