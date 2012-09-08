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Udgået
Besat af lyd
Nyd dine yndlings-CD'er og din bærbare musik på din måde. Det kubistiske mikromusiksystem fra Philips afspiller CD'er og meget mere, og det har også direkte USB til afspilning af bærbar musik. Det kompakte design passer ind i alle rum og til enhver livsstil.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil. Det kompakte sæt passer ind i alle rum pga. dets slanke design og størrelse.
Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Carlo50
08/09/2012
Italia
Prodotto eccellente!!!
Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM103B Sistema audio micro Cube
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM103B Sistema audio micro Cube
23/09/2011
Italia
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM103B Sistema audio micro Cube
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM103B Sistema audio micro Cube