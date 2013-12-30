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Udgået

Classic mikrolydsystem

MCM1120/12

3.5

| (6) Anmeldelser

Slap af med fantastisk musik

Nyd den fantastiske lyd fra det virkeligt kompakte og stilfulde klassiske CM1120/12-mikrolydsystem fra Philips. Få glæde af dine foretrukne MP3-CD-musiknumre og direkte USB-afspilning i en stærkt forbedret kvalitet via den kraftfulde Dynamic Bass Boost.

Se alle fordele

med dette kompakte lydsystem

Slap af med fantastisk musik

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bånd

  • 10 W

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Kassettebåndoptager med automatisk stop

Kompakt design

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

6

Anmeldelser

3
2

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Microcadena clásica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Microcadena clásica

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Microcadena clásica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Microcadena clásica

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