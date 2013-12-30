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Udgået
MCM1120/12
Slap af med fantastisk musik
Nyd den fantastiske lyd fra det virkeligt kompakte og stilfulde klassiske CM1120/12-mikrolydsystem fra Philips. Få glæde af dine foretrukne MP3-CD-musiknumre og direkte USB-afspilning i en stærkt forbedret kvalitet via den kraftfulde Dynamic Bass Boost.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bånd
10 W
Dette system har en samlet udgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
3.5
ud af 5
6
Anmeldelser
elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Microcadena clásica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Microcadena clásica
mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Microcadena clásica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1120 Microcadena clásica