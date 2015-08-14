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Udgået

Mikromusiksystem

MCM1150/12

3.9

| (11) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

Fyldig og kraftfuld lyd

Lyt til alle dine favoritter på din bærbare musikafspiller via direkte USB og lydindgang. Dette Philips-mikrolydsystem kan også afspille MP3-CD og CD-R/RW, og det har basreflekshøjttalere, der giver en kraftfuld og dramatisk baslyd.

Se alle fordele

Besat af lyd

Fyldig og kraftfuld lyd

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W maks.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

11

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

1

14/08/2015

Deutschland

Deutschland

Alles super!

Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1150 Mini Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1150 Mini Stereoanlage

13/10/2018

België

België

Super

Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1150 Microchaîne

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1150 Microchaîne

13/04/2016

België

België

Erg tevreden

Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1150 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM1150 Micromuzieksysteem

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