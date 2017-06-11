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Udgået

Micro Hi-Fi System

MCM149/12

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Alt-i-ét mikrosystem

Nyd fantastisk lyd fra det virkelig kompakte og stilfulde MCM149 Micro System. Nyd dine foretrukne MP3-CD-sange i en meget bedre udgave opnået gennem den kraftfulde dynamiske basforstærkning.

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Alt-i-ét mikrosystem

  • MP3-/WMA-CD-afspilning

  • Kompakt design

Samlet udgangseffekt på 4 W RMS

Samlet udgangseffekt på 4 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 4 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Vække- og sleep-timer-funktioner

Vække- og sleep-timer-funktioner

Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

11/06/2017

France

France

Bonne chaîne hifi !

Ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaîne hifi et elle fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour, si ce n'est juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus depuis quelques mois (moteur HS ?). Ce que je repochais juste à cette chaîne hifi c'était de ne pas pouvoir ajuster le volume du réveil, car au temps où je m'en servais (maintenant je peux plus car le lecteur CD est HS), quand le réveil sonne il pouvait réveiller la maison tellement c'était fort (volume à 12/32 pendant un silence complet ça fait assez fort). Sinon je n'ai rien d'autre à rajouter, à part le fait que je n'ai pas réussi à trouver la puissance réelle des enceintes, c'est indiqué 2x2 Watts mais ça me paraît un peu faible quand j'ai testé les basses au volume max (bonjour les voisins xD) mais au pire c'est pas si grave, ça marche bien c'est le principal. Je recommande !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM149 Microchaîne hi-fi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM149 Microchaîne hi-fi

04/11/2016

España

España

Cumple con lo que dicen.La mcm 149 es una microcadena todoterreno!!

Ya me conoceis.Colecciono microcadenas philips porque es mi gran pasion y mi ultima conquista ha sido la todo en uno Philips mcm 149/12.Para grabar un mp3- cd fue una gran odisea.Hasta que lei del formato UDF/ISO9660 JOLIET.Mis pruebas para grabar mp3- cds perfectos salieron a buen puerto con ese formato.Disfruto del mp3 como nunca,porque antes de descubrir ese formato los mp3- cds me saltaban.Ya no.Esteticamente es compacta y preciosa.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM149 Microcadena Hi-Fi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM149 Microcadena Hi-Fi

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