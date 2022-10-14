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Udgået

Classic mikrolydsystem

MCM166/12

4.2
| (24) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Besat af lyd
Nyd den fantastiske lyd fra det virkeligt kompakte og stilfulde Classic Micro Music System fra Philips. Få glæde af dine foretrukne MP3-CD-musiknumre og direkte USB-afspilning i en stærkt forbedret kvalitet via den kraftfulde dynamiske basforstærkning.
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Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

  • 10 W

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

24

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2
1

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Fordele

Aux cd radio

Ulemper

Not bluetooth

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Micro Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Micro Hi-Fi System

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Fordele

Todo

Ulemper

Nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Microcadena clásica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Microcadena clásica

06/11/2019

España

España

Es la microcadena mas bonita y lucida de philips

Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.

Fordele

Todo

Ulemper

Nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Microcadena clásica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Microcadena clásica

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  • Eksperttips og inspiration.