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Udgået
10 W
Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
4.2
ud af 5
24
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
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Aux cd radio
Ulemper
Not bluetooth
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Micro Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Micro Hi-Fi System
Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
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Ulemper
Nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Microcadena clásica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Microcadena clásica
Caribú41
06/11/2019
España
Es la microcadena mas bonita y lucida de philips
Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.
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Ulemper
Nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Microcadena clásica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM166 Microcadena clásica