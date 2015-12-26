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Udgået

Mikromusiksystem

MCM2050/12

3.6

| (29) Anmeldelser

Lydsystemet, der passer til dit hjem

Nyd fantastisk musik fra mange kilder. Lyt til MP3-CD'er og radio, eller til bærbare enheder via MP3 Link og direkte USB. Monter MCM2050/12-mikrolydsystemet på en væg, eller stil det på et bord – det passer ind i ethvert hjem.

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Besat af lyd

Lydsystemet, der passer til dit hjem

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

Motordrevet glidende dør på fronten tilføjer stil og elegance

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

29

Anmeldelser

26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Mini-Stereoanlage

09/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Mini-Stereoanlage

09/08/2016

Italia

Italia

Bekræftet køber

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Sistema musicale micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Sistema musicale micro

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