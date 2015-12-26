Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
MCM2050/12
Lydsystemet, der passer til dit hjem
Nyd fantastisk musik fra mange kilder. Lyt til MP3-CD'er og radio, eller til bærbare enheder via MP3 Link og direkte USB. Monter MCM2050/12-mikrolydsystemet på en væg, eller stil det på et bord – det passer ind i ethvert hjem.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
3.6
ud af 5
29
Anmeldelser
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Mini-Stereoanlage
09/01/2012
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Mini-Stereoanlage
DV62
09/08/2016
Italia
Bekræftet køber
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Sistema musicale micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2050 Sistema musicale micro