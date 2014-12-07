Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
MCM2150/12
Fyldig og kraftfuld lyd
Lyt til alle dine favoritter på din bærbare musikafspiller via direkte USB og lydindgang. Dette Philips-mikrolydsystem kan også afspille MP3-CD og CD-R/RW, og det har basreflekshøjttalere, der giver en kraftfuld og dramatisk baslyd.
CD, MP3-CD, USB, FM
70W maks.
En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
3.6
ud af 5
14
Anmeldelser
djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system
AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system
Neil61
29/12/2013
United Kingdom
Easy to use
Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system