ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

Mikromusiksystem

MCM2150/12

3.6

| (14) Anmeldelser

Fyldig og kraftfuld lyd

Lyt til alle dine favoritter på din bærbare musikafspiller via direkte USB og lydindgang. Dette Philips-mikrolydsystem kan også afspille MP3-CD og CD-R/RW, og det har basreflekshøjttalere, der giver en kraftfuld og dramatisk baslyd.

Se alle fordele

Besat af lyd

Fyldig og kraftfuld lyd

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70W maks.

Maksimal udgangseffekt på 70 W RMS

Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.

En motordrevet glidende dør på fronten giver endnu mere elegance til det i forvejen stilfulde systemdesign. Den elegante og funktionelle diskdør glider op og ned i en jævn bevægelse med tryk på en knap, når du ønsker at skifte musik. Læn dig tilbage, og nyd den dynamiske lydgengivelse, mens du ser disken dreje rundt gennem det gennemsigtige vindue.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.6

ud af 5

14

Anmeldelser

07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system

20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

Set up was easy to do. Pleasure playing my cd's with sound quality excellent. Being a bit of a rocker volume at its highest is sufficient to blow the roof off - great

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2150 Micro music system

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.