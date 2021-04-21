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Udgået

Mikromusiksystem

MCM2300/12

3.1
| (21) Anmeldelser
Slap af til skøn musik
Lyt til dine favoritter på dette kompakte alt-i-et Philips-musiksystem, der er udstyret med USB, lydindgang og CD-afspilning. Nyd kraftfuld musik med basreflekshøjttalere og digital lydkontrol for optimerede lydindstillinger.
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Besat af lyd

Slap af til skøn musik

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port til opladning

  • 15 W maks.

15 W maksimal udgangseffekt

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Digital tuner med faste stationer gør det nemt

Digital tuner med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.1

ud af 5

21

Anmeldelser

21/04/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Compact en een heel mooie uitstraling !

Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,

Fordele

Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.

Ulemper

Geen !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem

16/07/2019

Nederland

Nederland

Prijs-prestatie verhouding is uitstekend

Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem

30/10/2017

Nederland

Nederland

goed geluid en eenvoud

twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem

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