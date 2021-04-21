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Udgået
MCM2300/12
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port til opladning
15 W maks.
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
3.1
ud af 5
21
Anmeldelser
J.G.
21/04/2021
Nederland
Bekræftet køber
Compact en een heel mooie uitstraling !
Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,
Fordele
Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.
Ulemper
Geen !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem
redacteurtje
16/07/2019
Nederland
Prijs-prestatie verhouding is uitstekend
Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem
Hielkema
30/10/2017
Nederland
goed geluid en eenvoud
twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM2300 Micromuzieksysteem