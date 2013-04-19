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Udgået
MCM233/12
Besat af lyd
Dette slanke MCM233/12-mikromusiksystem fra Philips er fladt og kan monteres på en væg, så det passer ind i ethvert hjem. Nyd musik fra dine CD'er, eller opret forbindelse til din bærbare afspiller via direkte USB eller via MP3 link for at nyde musik over det hele.
20 W
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
3.7
ud af 5
35
Anmeldelser
Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM233 Elegante sistema audio micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM233 Elegante sistema audio micro
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM233 Élégante microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM233 Élégante microchaîne
BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM233 Élégante microchaîne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM233 Élégante microchaîne