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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Præcisionstrimmer med mini-barberhoved
Selvslibende blade
AA-batteri medfølger
3 stubbekamme medfølger (1,3 og 5 mm)
Den 21 mm lange præcisionstrimmer hjælper dig med symmetrisk trimning og formning af dit ansigt (skægstubbe, gedeskæg, bakkenbarter, nakke eller overskæg) med høj grad af kontrol og synlighed.
Avanceret DualCut-teknologi kombinerer en dobbeltægget skærenhed med lavfriktionsteknik.
Den hudvenlige og 21 mm lange detaljefolieshaver er designet, så den kan være i små rum med større præcision end en kniv og giver en ren barbering selv på svært tilgængelige områder.
4.2
ud af 5
57
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
jwgarborg
23/03/2017
Norge
Bekræftet køber
Perfekt!
Kan absolutt anbefale dette produktet, fungerer fantastisk!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett
Sneakystudio
15/11/2018
Sverige
Lättanvänd skäggtrimmer
Smidig och bra skäggtrimmer. Råkar nära och bra. Har inte hunnit använda den mer än nån vecka men än så länge riktigt bra produkt. Synd bara att den inte var uppladdningsbar. Men för den pengen får man vara nöjd ändå. :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision
revok
18/07/2017
United Kingdom
Good one from a trusted brand
Great machine overall. Cheap end easy to use. Nice blades.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler
sammenlignet med dens forgænger fra Philips