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  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
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  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer
  • Præcise kanter og konturer

Multigroom series 1000Præcisionstrimmer med mini-barberhoved, vandtæt

MG1100/16

4.2
| (57) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Præcise kanter og konturer
Til dig, der går op i en detaljeret styling, er Philips MULTIGROOM Serie 1000 perfekt. Med præcisionstrimmer og mini-barberhoved, der giver rene, fine linjer og præcise detaljer, der definerer din stil. Med de medfølgende kamme kan du trimme skægget helt op til 5 mm længde.
Se alle fordele

Præcise linjer og konturer

Præcise kanter og konturer

  • Præcisionstrimmer med mini-barberhoved

  • Selvslibende blade

  • AA-batteri medfølger

  • 3 stubbekamme medfølger (1,3 og 5 mm)

Detaljetrimmer, der giver perfekte ansigtstræk

Detaljetrimmer, der giver perfekte ansigtstræk

Den 21 mm lange præcisionstrimmer hjælper dig med symmetrisk trimning og formning af dit ansigt (skægstubbe, gedeskæg, bakkenbarter, nakke eller overskæg) med høj grad af kontrol og synlighed.

Skarpere knive* til perfekt afretning af kanter med DualCut-teknologi

Skarpere knive* til perfekt afretning af kanter med DualCut-teknologi

Avanceret DualCut-teknologi kombinerer en dobbeltægget skærenhed med lavfriktionsteknik.

Detaljeshaver, der laver perfekte linjer og konturer

Detaljeshaver, der laver perfekte linjer og konturer

Den hudvenlige og 21 mm lange detaljefolieshaver er designet, så den kan være i små rum med større præcision end en kniv og giver en ren barbering selv på svært tilgængelige områder.

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

57

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

23/03/2017

Norge

Norge

Bekræftet køber

Perfekt!

Kan absolutt anbefale dette produktet, fungerer fantastisk!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Presisjonstrimmer med mini-barberhode, vanntett

15/11/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd skäggtrimmer

Smidig och bra skäggtrimmer. Råkar nära och bra. Har inte hunnit använda den mer än nån vecka men än så länge riktigt bra produkt. Synd bara att den inte var uppladdningsbar. Men för den pengen får man vara nöjd ändå. :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Skäggtrimmer med exakt precision

18/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good one from a trusted brand

Great machine overall. Cheap end easy to use. Nice blades.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med dens forgænger fra Philips