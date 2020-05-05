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  • Smidig alt-i-en-trimmer
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  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer
  • Smidig alt-i-en-trimmer

Udgået

Multigroom series 30007-i-1, grooming kit til ansigt og&lt;br>hår

MG3720/15

4.2
| (706) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

1 pris

Smidig alt-i-en-trimmer
Philips 7-i-1 Multitrimmer gør det nemt at føle sig velplejet. De forskellige tilbehørsdele giver dig alle muligheder for at skabe et velplejet look. Du kan alt fra at trimme skæg, næse- og ørehår til at klippe håret hjemme. Du kan også nemt studse bakkenbarterne eller frisuren selv. Alle Philips multigroomere er nemme at vedligeholde med selvslibende skæreelementer, og du behøver aldrig at oliere bladene.
Se alle fordele

7-i-1-trimmer

Smidig alt-i-en-trimmer

  • 7 værktøjer til både ansigt og hår

  • Selvslibende skæreblade

  • Op til 60 minutters driftstid

  • Skylbart tilbehør

Hærdede stålskær, der ikke knækker, bliver sløve eller ruster

Hærdede stålskær, der ikke knækker, bliver sløve eller ruster

De selvslibende stålskær på denne trimmer til ansigt og krop er forstærket med jern og hærdet for maksimal styrke. Dette resulterer i skær, der forbliver lige så skarpe som første dag. Ingen rust. Ingen brug for olie.

7 dele til trimning af dit ansigt og hår

7 dele til trimning af dit ansigt og hår

Philips Multigroom 3000 alt-i-én-hårtrimmeren leveres med syv tilbehørsdele, der er designet til praktisk styling af dit ansigtshår og til at klippe dit hår.

Trimmer til både skæg og hår

Trimmer til både skæg og hår

Anvend trimmeren uden kam for rene, skarpe linjer til både skæg og hår. Du kan også klikke skæg- eller hårkammene fast, hvis du vil have forskellige længder, når du styler.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612372

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

706

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

05/05/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super handy

Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.

Fordele

Lille og handy

Ulemper

Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

12/11/2019

Norge

Norge

It does what I expected

This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

23/11/2021

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Enkel och effektiv

Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.