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Udgået
Trimmerens skær og skægkamme skaber rene, lige linjer, så du nemt kan få det perfekte look.
Sæt hårklipperkammen på, og vælg mellem de forskellige længdeindstillinger, så du derhjemme nemt kan vedligeholde frisure.
Trimmerens kropskam, der kan klikkes på, er designet til en skånsom og effektiv trimning, så du kan groome din krop med komfort og nemt.
4.2
ud af 5
706
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
kvsp
05/05/2020
Danmark
Bekræftet køber
Super handy
Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.
Fordele
Lille og handy
Ulemper
Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår
Cutshisownhair
12/11/2019
Norge
It does what I expected
This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår
Walpen
23/11/2021
Sverige
Bekræftet køber
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår