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        Udgået

        Multigroom series 3000 MG3910/40 9-in-1, Face and Hair

        MG3940/15

        4.2
        | (706) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
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        Det perfekte skæg – nemt og præcist

        Det perfekte skæg – nemt og præcist

        Trimmerens skær og skægkamme skaber rene, lige linjer, så du nemt kan få det perfekte look.

        Klip dit hår, lige som du vil have det

        Klip dit hår, lige som du vil have det

        Sæt hårklipperkammen på, og vælg mellem de forskellige længdeindstillinger, så du derhjemme nemt kan vedligeholde frisure.

        Trim komfortabelt og nemt din krop

        Trim komfortabelt og nemt din krop

        Trimmerens kropskam, der kan klikkes på, er designet til en skånsom og effektiv trimning, så du kan groome din krop med komfort og nemt.

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        Anmeldelser

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        4.2

        ud af 5

        706

        Anmeldelser

        86%

        anbefaler dette produkt

        05/05/2020

        Danmark

        Danmark

        Bekræftet køber

        Super handy

        Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.

        Fordele

        Lille og handy

        Ulemper

        Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

        12/11/2019

        Norge

        Norge

        It does what I expected

        This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

        23/11/2021

        Sverige

        Sverige

        Bekræftet køber

        Enkel och effektiv

        Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

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