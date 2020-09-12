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Udgået
11 værktøjer til ansigt, hår og krop
Vores bedste skæreevne
Op til 80 minutters driftstid
Apparatet og tilbehøret kan skylles.
Denne alt-i-én-hårtrimmer har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som på første dag.
Alt-i-et-trimmeren har forskellige tilbehørsdele, som kan anvendes til at klippe hår, trimme og style skæg, fjerne næse- og ørehår samt trimme kropshår.
Skæreelementer i metal for lang holdbarhed. Anvend trimmeren uden kam for rene, skarpe linjer til både skæg og hår eller til at trimme kropshår. Du kan også klikke skæg-, hår- eller kropskammene fast, hvis du vil have forskellige længder, når du styler.
4.2
ud af 5
692
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Dlek
12/09/2020
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt virker bare perfekt. J
Jeg havde en gammel Phillips hvor batteriet var dødt. Den har altid fungeret perfekt, så derfor var det ikke svært at vælge Phillips igen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår
Jan H.
04/03/2020
Danmark
Bekræftet køber
Fantastisk anvendelig og godt produkt!
Jeg valgte denne bedømmelse, fordi jeg er virkelig glad for mit Philips produkt!
Fordele
Det er superlækkert at bruge - mange gode funktioner og nemt at anvende!
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår
Gruffen
14/05/2023
Norge
Bekræftet køber
Bästa trimmern jag har prövd☺️
God batteritid, liten og smidig, många tillbehör og en nära barbering/klipping☺️ Kan absolut anbefalles!
Fordele
God batteritid, nära klipping
Ulemper
Ingen ennå
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp