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  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
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  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision
  • Avanceret styling og præcision

Udgået

Multigroom series 500012-i-1, ansigt, hår og krop

MG5740/15

4.2
| (692) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Avanceret styling og præcision
Skab dit eget personlige look med denne alsidige trimmer, som indeholder 12 kvalitetsværktøjer til styling af ansigt, hår og krop. Dens DualCut-skær giver maksimal præcision, og det skridsikre gummihåndtag forbedrer komfort og kontrol.
Se alle fordele

12-i-1 trimmer for maksimal alsidighed

Avanceret styling og præcision

  • 12 redskaber

  • DualCut-teknologi

  • Op til 80 min. driftstid

  • Vandtæt

Maksimal præcision med 2x flere skær

Maksimal præcision med 2x flere skær

Denne alt-i-én-hårtrimmer har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som på første dag.

12 dele til trimning af dit ansigt og hoved

12 dele til trimning af dit ansigt og hoved

Philips Multigroom alt-i-én-hårklipper leveres med 12 tilbehørsdele, så du får en komplet grooming-løsning til hele kroppen.

Selvslibende skær giver glatte resultater

Selvslibende skær giver glatte resultater

Skab rene, lige linjer, og trim jævnt gennem det tykkeste hår takket være krop- og skægtrimmerens præcisionsskær af stål. Disse ikke-korroderende skær ruster ikke, og de er selvslibende, så de holder længere.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

692

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

12/09/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt virker bare perfekt. J

Jeg havde en gammel Phillips hvor batteriet var dødt. Den har altid fungeret perfekt, så derfor var det ikke svært at vælge Phillips igen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår

04/03/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastisk anvendelig og godt produkt!

Jeg valgte denne bedømmelse, fordi jeg er virkelig glad for mit Philips produkt!

Fordele

Det er superlækkert at bruge - mange gode funktioner og nemt at anvende!

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5720/15 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår

14/05/2023

Norge

Norge

Bekræftet køber

Bästa trimmern jag har prövd☺️

God batteritid, liten og smidig, många tillbehör og en nära barbering/klipping☺️ Kan absolut anbefalles!

Fordele

God batteritid, nära klipping

Ulemper

Ingen ennå

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 5000 MG5730/15 11-i-1, groomingsett for ansikt, hår og kropp

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