Styling med ultimativ præcision

Philips 14-i-1 Multitrimmer gør det nemt at skabe din egen personlige stil. Du kan gøre alt fra at trimme og style forskellige skægstile, fjerne næse- og ørehår til at pleje kropshåret på de mest sarte områder samt klippe dig selv hjemme. Denne serie multigroomere er udstyret med Philips mest avancerede klippeteknik for en hurtig og jævn klipning hver gang. Den har også et særligt tilbehør til intimbarbering, som er skånsomt, også når du trimmer de mest sarte områder. Desuden er den helt vandtæt, så du kan bruge den under bruseren. Se alle fordelene