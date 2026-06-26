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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
16 redskaber
Selvslibende metalknive
Op til 120 min. driftstid
Kan bruges i brusebad
De selvslibende stålskær på denne trimmer til ansigt og krop er forstærket med jern og hærdet for maksimal styrke. Dette resulterer i skær, der forbliver lige så skarpe som første dag. Ingen rust. Ingen brug for olie.
Philips Multigroom 7000 alt-i-én-hårtrimmer leveres med 16 tilbehørsdele, så du får en komplet grooming-løsning til hele kroppen.
Skab rene, lige linjer, og trim jævnt gennem det tykkeste hår takket være krop- og skægtrimmerens præcisionsskær af stål. Disse ikke-korroderende skær ruster ikke, og de er selvslibende, så de holder længere.
4.4
ud af 5
1779
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Muggeberg
26/06/2026
Danmark
Bekræftet køber
Virkelig godt køb !
Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Brutus1206
13/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Phillips 7000 all in one
Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃
Fordele
nem at bruge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Den skæggede
13/05/2025
Danmark
Bekræftet køber
Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.
Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000