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  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision
  • Ultimativ styling og præcision

Udgået

Multigroom series 700014-i-1, ansigt, hår og krop

MG7745/15

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Ultimativ styling og præcision
Gør din personlige stil perfekt med vores mest præcise og alsidige trimmer. 14 førsteklasses værktøjer gør dig i stand til at skabe din egen unikke stil fra top til tå. Oplev maksimal præcision med DualCut-knive og ekstra kontrol med et skridsikkert gummihåndtag.
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14-i-1 førsteklasses trimmer for ultimativ alsidighed

Ultimativ styling og præcision

  • 14 redskaber

  • DualCut-teknologi

  • Op til 180 min. driftstid

  • Kan bruges i brusebad

Maksimal præcision med 2x flere skær

Maksimal præcision med 2x flere skær

Denne alt-i-én-hårtrimmer har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som på første dag.

14 dele til trimning af dit ansigt og hoved

14 dele til trimning af dit ansigt og hoved

Philips Multigroom 7000 alt-i-én-hårtrimmer leveres med 14 tilbehørsdele, så du får en komplet grooming-løsning til hele kroppen.

Selvslibende skær giver glatte resultater

Selvslibende skær giver glatte resultater

Skab rene, lige linjer, og trim jævnt gennem det tykkeste hår takket være krop- og skægtrimmerens præcisionsskær af stål. Disse ikke-korroderende skær ruster ikke, og de er selvslibende, så de holder længere.

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

26/06/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Virkelig godt køb !

Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Date of Use 2026-04-05

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Phillips 7000 all in one

Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃

Fordele

nem at bruge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

13/05/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.

Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

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