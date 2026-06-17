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NA130/00
Tids- og energibesparende
Sparer tid og strøm
Mindre olie
Justerbar tid og temperatur
Nu kan du lave lækker, fedtfattig mad næsten uden tilsat olie, og få sunde måltider uden at gå på kompromis med smagen.
Airfry, bage, grille, stege og meget mere. Du kan nemt justere tid og temperatur på 12 forskellige måder at tilberede din mad på, herunder hurtig opvarmning, optøning og dehydrering.
Oplev tusindvis af gratis opskrifter og specifikke indstillinger til din Airfryer. 93 % af brugerne siger, at appen gør madlavningen nemmere.**
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Hendrick Amsterdam
17/06/2026
Nederland
Prettig verrast
Gekocht als vervanger van de frituurpan en ook van de heteluchtoven (inmiddels 13 jaar oud). Prettig verrast door de smaak en krokantheid van de friet en kroketten. Had niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn. Minpunt is de onnauwkeurige instelling van de timer. Een tijdsduur van bijvoorbeeld 2 minuten werkt niet. Het apparaat slaat dan meteen af. Andere gebruikers klagen hier ook over. Kom op Philips, dan moet beter kunnen! Toch 4 sterren voor dit prima produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie
Date of Use 2026-06-15
Denne anmeldelse blev foretaget for 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie
Date of Use 2026-06-15
Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en almindelig frituregryde.
Undersøgelse blandt HomeID-brugere, 6000 respondenter, 2021.
Gennemsnitlige procentsatser baseret på interne laboratoriemålinger med Philips Airfryers; tilberedning af et kyllingebryst (AF-indstilling 160C, ingen forvarmning) eller laksefilet (AF-indstilling 200C, ingen forvarmning) sammenlignet med en ovn i klasse A.