ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær
  • Al smag, uden besvær

Airfryer1000 Series 6.2L

NA130/00

4
| (1) Anmeldelse
Al smag, uden besvær
Sprød udenpå, mør indeni. Den unikke RapidAir-teknologi sparer tid og energi uden at gå på kompromis med smagen. Du skal blot skrue op for tid og temperatur for at nyde lækre, sunde tilbehør og snacks på under 20 minutter.
Se alle fordele

Lækkert sprød med RapidAir-teknologi

Al smag, uden besvær

  • Tids- og energibesparende

  • Sparer tid og strøm

  • Mindre olie

  • Justerbar tid og temperatur

Nyd sund mad med op til 90 % mindre fedt*

Nyd sund mad med op til 90 % mindre fedt*

Nu kan du lave lækker, fedtfattig mad næsten uden tilsat olie, og få sunde måltider uden at gå på kompromis med smagen.

12 tilberedningsmetoder

12 tilberedningsmetoder

Airfry, bage, grille, stege og meget mere. Du kan nemt justere tid og temperatur på 12 forskellige måder at tilberede din mad på, herunder hurtig opvarmning, optøning og dehydrering.

Velsmagende opskrifter skræddersyet til din Airfryer i vores app

Velsmagende opskrifter skræddersyet til din Airfryer i vores app

Oplev tusindvis af gratis opskrifter og specifikke indstillinger til din Airfryer. 93 % af brugerne siger, at appen gør madlavningen nemmere.**

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
3
2
1

17/06/2026

Nederland

Nederland

Prettig verrast

Gekocht als vervanger van de frituurpan en ook van de heteluchtoven (inmiddels 13 jaar oud). Prettig verrast door de smaak en krokantheid van de friet en kroketten. Had niet verwacht dat het resultaat zo goed zou zijn. Minpunt is de onnauwkeurige instelling van de timer. Een tijdsduur van bijvoorbeeld 2 minuten werkt niet. Het apparaat slaat dan meteen af. Andere gebruikers klagen hier ook over. Kom op Philips, dan moet beter kunnen! Toch 4 sterren voor dit prima produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie

Date of Use 2026-06-15

Denne anmeldelse blev foretaget for 1000-serie NA130/00 Airfryer 6,2 l uit de 1000-serie

Date of Use 2026-06-15

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en almindelig frituregryde.

  2. Undersøgelse blandt HomeID-brugere, 6000 respondenter, 2021.

  3. Gennemsnitlige procentsatser baseret på interne laboratoriemålinger med Philips Airfryers; tilberedning af et kyllingebryst (AF-indstilling 160C, ingen forvarmning) eller laksefilet (AF-indstilling 200C, ingen forvarmning) sammenlignet med en ovn i klasse A.