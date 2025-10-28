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Gratis fragt fra 300 DKK
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Sprød og mør, op til 90 % mindre fedt
Skift let fra 2 kurve til 1 stor bakke
Pladsbesparende ergonomisk skuffedesign
RapidAir-teknologi med unikt stjerneformet design bruger en varm, hurtig luftstrøm til at skabe velsmagende, sprøde og møre snacks og tilbehør.
Fjern opdeleren for at samle de kurve på 3,55 l til en rummelig bageplade på 7,1 l. Den kan rumme op til 900 g pommes frites, 1200 g grøntsager eller 10 kyllingelår. Du kan også bruge den store kurv til at tilberede to hele kyllinger på 1 kg.
Vores kompakte Airfryer med to kurve sparer 40 % plads.** Skuffen er udstyret med to kraftige vandrette håndtag til sikker og praktisk håndtering, selv når den er fuld.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Saly38
28/10/2025
Ελλάδα
Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!
Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en normal frituregryde
Sammenlignet med modellerne NA35x og NA55x
Intern laboratoriemåling på NA15x med laks i forhold til en klasse A-ovn, nøjagtige resultater varierer efter produkttype og opskrift