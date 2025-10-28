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  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
  • Vores mest kompakte Airfryer med to kurve

1000 SeriesAirfryer med to kurve

NA150/00

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Vores mest kompakte Airfryer med to kurve
Du kan nemt skifte fra to kurve til en stor bakke med den aftagelige opdeler. Tilbered alt fra et måltid med to ingredienser til en stor steg med altid sprøde og møre resultater takket være vores RapidAir-teknologi.
Se alle fordele

Tilbered et stort måltid eller to måltider på samme tid

Vores mest kompakte Airfryer med to kurve

  • Sprød og mør, op til 90 % mindre fedt

  • Skift let fra 2 kurve til 1 stor bakke

  • Pladsbesparende ergonomisk skuffedesign

Sprød og mør med op til 90 % mindre fedt*

Sprød og mør med op til 90 % mindre fedt*

RapidAir-teknologi med unikt stjerneformet design bruger en varm, hurtig luftstrøm til at skabe velsmagende, sprøde og møre snacks og tilbehør.

Vælg mellem to kurve eller en stor bageplade

Vælg mellem to kurve eller en stor bageplade

Fjern opdeleren for at samle de kurve på 3,55 l til en rummelig bageplade på 7,1 l. Den kan rumme op til 900 g pommes frites, 1200 g grøntsager eller 10 kyllingelår. Du kan også bruge den store kurv til at tilberede to hele kyllinger på 1 kg.

Ergonomisk design sparer plads og sikrer sikker og ubesværet skuffehåndtering.

Ergonomisk design sparer plads og sikrer sikker og ubesværet skuffehåndtering.

Vores kompakte Airfryer med to kurve sparer 40 % plads.** Skuffen er udstyret med to kraftige vandrette håndtag til sikker og praktisk håndtering, selv når den er fuld.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

28/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!

Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en normal frituregryde

  2. Sammenlignet med modellerne NA35x og NA55x

  3. Intern laboratoriemåling på NA15x med laks i forhold til en klasse A-ovn, nøjagtige resultater varierer efter produkttype og opskrift