ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær
  • Følg tilberedningsprocessen uden besvær

Airfryer2000 Series 6.2L

NA231/00

5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Følg tilberedningsprocessen uden besvær
Tilbered retter med en sprød yderside og en mør inderside. Den unikke RapidAir-teknologi sparer tid og energi uden at gå på kompromis med smagen. Styr madlavningen med vinduet, og se dine yndlingsingredienser blive til lækker mad på under 20 minutter.
Se alle fordele

Intet besvær med airfry, bagning, grill og mere

Følg tilberedningsprocessen uden besvær

  • Tids- og energibesparende

  • Airfryer-skuffe med vindue

  • Mindre olie

  • Madlavningsvindue

Nyd sund mad med op til 90 % mindre fedt*

Nyd sund mad med op til 90 % mindre fedt*

Tilberedning med varmluft tilbereder dine yndlingsretter med op til 90 % mindre fedt uden at gå på kompromis med smagen.

13 tilberedningsmetoder

13 tilberedningsmetoder

Airfry, bag, grill, steg og meget mere. Indstil tid og temperatur manuelt, eller brug forudindstillingerne til at få adgang til 13 forskellige tilberedningsmetoder, herunder genopvarmning, optøning og varmholdningsfunktioner.

Airfryer-skuffe med vindue

Airfryer-skuffe med vindue

Ingen gætterier. Følg tilberedningsprocessen gennem vinduet for at få perfekte resultater!

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

19/07/2026

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Excelente auxiliar diário

A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.

Fordele

As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.

Ulemper

Nada a referir

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

10/02/2026

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Excelente

Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.

Fordele

Muito prático

Ulemper

Não encontro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

02/02/2026

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

excelente

E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en almindelig frituregryde.

  2. Undersøgelse blandt HomeID-brugere, 6000 respondenter, 2021.

  3. Gennemsnitlige procentsatser baseret på interne laboratoriemålinger med Philips Airfryers; tilberedning af et kyllingebryst (AF-indstilling 160 °C, ingen forvarmning) eller en laksefilet (AF-indstilling 200 °C, ingen forvarmning) sammenlignet med brug af en A-klasse ovn.