To skuffer, dobbelt så mange muligheder

Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket sikrer, at din mad er sprød, mør og perfekt tilberedt hver gang. Den tager tid på dit måltid, så to retter er klar til servering på samme tid. Nyd smagfuld og sund madlavning med en stor bakke til hovedretter i familiestørrelse og en mindre bakke til tilbehør eller enkeltportioner.