2 stablede kurve, dobbelt kapacitet

Ekstra stor 10L dobbelt stablet Airfryer med to 5L kurve. Vores familievenlige airfryer håndterer nemt op til 1,4 kg pommes frites, 2 kg grøntsager eller 24 kyllingelår. Du kan også nemt tilberede en hel 1,2 kg kylling i hver 5L kurv.