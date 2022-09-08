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NA462/70
Optager 45 % mindre plads
2 stablede kurve, dobbelt så mange måltider
Sprød og jævnt tilberedt med RapidAir-teknologi
Tilbered 2 retter, der er færdige samtidigt
Vores kompakte dobbelte stablede Airfryer gør det nemt at tilberede lækre måltider og sparer 45 % af din bordplads.*
Ekstra stor 10L dobbelt stablet Airfryer med to 5L kurve. Vores familievenlige airfryer håndterer nemt op til 1,4 kg pommes frites, 2 kg grøntsager eller 24 kyllingelår. Du kan også nemt tilberede en hel 1,2 kg kylling i hver 5L kurv.
Nyd perfekt sprøde og møre måltider takket være vertikal RapidAir-teknologi. Varm luft fra toppen cirkulerer omkring din mad for at sikre jævnt tilberedte måltider hver gang.
Anmeldelser
Sammenlignet med andre Philips Airfryers
Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en konventionel frituregryde
Intern laboratoriemåling NA46x med laks og kyllingebryst vs. brug af en klasse A-ovn. Resultater kan variere afhængigt af opskrift