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  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
  • Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads

4000 SeriesAirfryer med stablede dobbeltkurve

NA462/70

Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads
Vores airfryer med dobbelt stablede kurve tilbereder to hele måltider på én gang, samtidig med at den sparer plads. Og endnu bedre, måltiderne er altid lækkert sprøde og møre hver gang takket være vertikal RapidAir-teknologi.
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Begge retter perfekt tilberedt og klar samtidigt

Dobbelt så mange måltider, 45 % mindre plads

  • Optager 45 % mindre plads

  • 2 stablede kurve, dobbelt så mange måltider

  • Sprød og jævnt tilberedt med RapidAir-teknologi

  • Tilbered 2 retter, der er færdige samtidigt

Stablet design optager halvt så meget bordplads

Stablet design optager halvt så meget bordplads

Vores kompakte dobbelte stablede Airfryer gør det nemt at tilberede lækre måltider og sparer 45 % af din bordplads.*

2 stablede kurve, dobbelt kapacitet

2 stablede kurve, dobbelt kapacitet

Ekstra stor 10L dobbelt stablet Airfryer med to 5L kurve. Vores familievenlige airfryer håndterer nemt op til 1,4 kg pommes frites, 2 kg grøntsager eller 24 kyllingelår. Du kan også nemt tilberede en hel 1,2 kg kylling i hver 5L kurv.

Sprød og jævnt tilberedt med op til 90 % mindre fedt**

Sprød og jævnt tilberedt med op til 90 % mindre fedt**

Nyd perfekt sprøde og møre måltider takket være vertikal RapidAir-teknologi. Varm luft fra toppen cirkulerer omkring din mad for at sikre jævnt tilberedte måltider hver gang.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med andre Philips Airfryers

  2. Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en konventionel frituregryde

  3. Intern laboratoriemåling NA46x med laks og kyllingebryst vs. brug af en klasse A-ovn. Resultater kan variere afhængigt af opskrift