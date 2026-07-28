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  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
  • 3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig

Airfryer5000 Series Dual Basket med damp

NA555/00

5
| (12) Anmeldelser
3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig
Nu kan du tilberede forskellige ingredienser på forskellige måder uden besværet med at bruge flere gryder og pander. Du kan vælge den tilberedningsmetode, der passer bedst til dine ingredienser: Stegning, dampning eller en kombination af de to.
Se alle fordele

Tilpasning af tilberedningsmetoden til dine ingredienser

3 forskellige tilberedningsmetoder: Damp, steg eller begge dele samtidig

  • Sprød og mør, op til 90 % mindre fedt

  • Damp, og få mør, lækker tekstur

  • Airfry/damp for ens resultater uden brændemærker

  • Ingen ophobning af fedt med damprens

Sprød og ensartet tilberedt til perfektion med op til 90 % mindre fedt ¹

Sprød og ensartet tilberedt til perfektion med op til 90 % mindre fedt ¹

RapidAir Plus-teknologi med unikt stjerneformet design cirkulerer varm luft omkring og gennem maden med hurtigere luftstrøm og sikrer ensartet tilberedning indvendigt og på ydersiden uden behov for at vende maten.

2 kurve/2 størrelser til alle måltider

2 kurve/2 størrelser til alle måltider

Airfryer på 9L med 2 kurve og dampfunktion: En skuffe på 6L til hovedretter, pommes frites og livretter og en skuffe på 3L til tilbehør og snacks. Den kan indeholde op til 1100 g pommes frites, 1600 g grøntsager eller 12 kyllingelår. Den store kurv rummer også til en hel kylling på 1,2 kg.

Færdiggør dine retter samtidigt

Færdiggør dine retter samtidigt

Synkroniser automatisk tilberedningstider i de 2 kurve, så måltiderne er klar på samme tid

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

12

Anmeldelser

4
3
2
1

28/07/2026

Italia

Italia

Due cotture in simultanea

Avevo già la friggitrice ad aria Philips ma senza la cottura a vapore e mi trovavo benissimo, ma questa è una spanna superiore. Cottura omogenea, possibilità di cotture diverse tra cestelli in simultanea e una affidabilità del marchio che non passa di certo inosservata. Assolutamente la migliore in circolazione secondo me! Non ne farete più a meno!

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

12/07/2026

Italia

Italia

Leggerezza nelle pietanze senza rinunciare al gusto

È la scoperta della vita un aiuto fondamentale nella vita quotidiana di una mamma con quattro figli cuoce in maniera simultanea più pietanze e anche in maniera sana con la modalità vapore addio, olio fritto tutto è più leggero ma con il solito gusto super croccante .. 1 vera svolta i tempi di cottura sono diminuiti rispetto a un forno tradizionale o alla cottura in padella, non fa eccessivo rumore! Facile ed intuitiva da utilizzare super approvata ￼

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

10/07/2026

Italia

Italia

Un'ottima alleata in cucina

Ho testato a lungo il prodotto prima di recensirlo e, senza troppi giri di parole, posso certamente affermare che è stata un'esperienza molto positiva! La possibilità di cuocere in due modalità contemporaneamente - friggitrice ad aria e vaporiera - è un eccellente valore aggiunto. Potendo diversificare modi e tempi di cottura si possono preparare rapidamente piatti completi. Il tutto senza avere odori di fritto in cucina e nella massima sicurezza. È anche facile da pulire dopo l'utilizzo, soprattutto utilizzando apposite pirofile o carta da forno adatte a questo tipo di elettrodomestico. Le dimensioni non indifferenti sono l'unico difetto: è necessario disporre di adeguato spazio in cucina. In ogni caso, cucina spaziosa permettendo, consiglio questo modello a tutti coloro che non hanno ancora una friggitrice ad aria e anche a coloro che vogliono cambiare in meglio. Grazie Philips e grazie Influenster.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria

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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en normal frituregryde

  2. ² Uafhængig laboratoriemåling, baseret på indhold af C-vitamin i broccoli.

  3. ³ For at opnå det bedste resultat skal du bruge damprensningsfunktionen i den store kurv i 15 minutter efter hver brug.

  4. ⁴ Sammenligning baseret på tilberedning af en hel kylling i 80 minutter ved hjælp af damp- og airfryer-funktionen i forhold til kun airfryer-funktionen

  5. ⁵ Ekstern smagstest med 30 airfryer-brugere

  6. ⁶ Uafhængig laboratoriemåling NA55x med pølser i forhold til brug af en klasse-A-ovn. Resultaterne kan variere afhængigt af opskriften.

  7. ⁷ Kyllingelår: op til 40 % mindre fedt i forhold til rå