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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NA555/00
Sprød og mør, op til 90 % mindre fedt
Damp, og få mør, lækker tekstur
Airfry/damp for ens resultater uden brændemærker
Ingen ophobning af fedt med damprens
RapidAir Plus-teknologi med unikt stjerneformet design cirkulerer varm luft omkring og gennem maden med hurtigere luftstrøm og sikrer ensartet tilberedning indvendigt og på ydersiden uden behov for at vende maten.
Airfryer på 9L med 2 kurve og dampfunktion: En skuffe på 6L til hovedretter, pommes frites og livretter og en skuffe på 3L til tilbehør og snacks. Den kan indeholde op til 1100 g pommes frites, 1600 g grøntsager eller 12 kyllingelår. Den store kurv rummer også til en hel kylling på 1,2 kg.
Synkroniser automatisk tilberedningstider i de 2 kurve, så måltiderne er klar på samme tid
5.0
ud af 5
12
Anmeldelser
MichelleR
28/07/2026
Italia
Del af kampagnen
Due cotture in simultanea
Avevo già la friggitrice ad aria Philips ma senza la cottura a vapore e mi trovavo benissimo, ma questa è una spanna superiore. Cottura omogenea, possibilità di cotture diverse tra cestelli in simultanea e una affidabilità del marchio che non passa di certo inosservata. Assolutamente la migliore in circolazione secondo me! Non ne farete più a meno!
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
MariaTeresaM
12/07/2026
Italia
Del af kampagnen
Leggerezza nelle pietanze senza rinunciare al gusto
È la scoperta della vita un aiuto fondamentale nella vita quotidiana di una mamma con quattro figli cuoce in maniera simultanea più pietanze e anche in maniera sana con la modalità vapore addio, olio fritto tutto è più leggero ma con il solito gusto super croccante .. 1 vera svolta i tempi di cottura sono diminuiti rispetto a un forno tradizionale o alla cottura in padella, non fa eccessivo rumore! Facile ed intuitiva da utilizzare super approvata ￼
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
ElenaS
10/07/2026
Italia
Del af kampagnen
Un'ottima alleata in cucina
Ho testato a lungo il prodotto prima di recensirlo e, senza troppi giri di parole, posso certamente affermare che è stata un'esperienza molto positiva! La possibilità di cuocere in due modalità contemporaneamente - friggitrice ad aria e vaporiera - è un eccellente valore aggiunto. Potendo diversificare modi e tempi di cottura si possono preparare rapidamente piatti completi. Il tutto senza avere odori di fritto in cucina e nella massima sicurezza. È anche facile da pulire dopo l'utilizzo, soprattutto utilizzando apposite pirofile o carta da forno adatte a questo tipo di elettrodomestico. Le dimensioni non indifferenti sono l'unico difetto: è necessario disporre di adeguato spazio in cucina. In ogni caso, cucina spaziosa permettendo, consiglio questo modello a tutti coloro che non hanno ancora una friggitrice ad aria e anche a coloro che vogliono cambiare in meglio. Grazie Philips e grazie Influenster.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
¹ Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en normal frituregryde
² Uafhængig laboratoriemåling, baseret på indhold af C-vitamin i broccoli.
³ For at opnå det bedste resultat skal du bruge damprensningsfunktionen i den store kurv i 15 minutter efter hver brug.
⁴ Sammenligning baseret på tilberedning af en hel kylling i 80 minutter ved hjælp af damp- og airfryer-funktionen i forhold til kun airfryer-funktionen
⁵ Ekstern smagstest med 30 airfryer-brugere
⁶ Uafhængig laboratoriemåling NA55x med pølser i forhold til brug af en klasse-A-ovn. Resultaterne kan variere afhængigt af opskriften.
⁷ Kyllingelår: op til 40 % mindre fedt i forhold til rå