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  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
  • Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying

Airfryer 5000 Series Megabasket med dampAirfryer 5000 Series Megabasket med damp NA565/02

NA565/02

5
| (2) Anmeldelser
Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying
Megabasket Airfryer tilpasser sig dine behov med én ekstra stor kurv (~10L) eller to kurve (3L + 6L). Dampsteg, damp eller airfry for saftige, møre, sprøde resultater. Fra søndagsstege til farverige grøntsager. Perfekte familiemåltider, hver gang.
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Flere teksturer, nye smagsoplevelser, nemmere at rengøre

Fleksibel Megabasket til dampstegning, dampning eller airfrying

  • Skift nemt fra 1 Megabasket til 2 kurve

  • Alsidig airfrying. Nu med dampstegning og dampning

  • Nem rengøring med automatisk SteamClean

  • Vejledning og support med gratis HomeID-app

Fleksibel kurv der tilpasser sig enhver lejlighed

Fleksibel kurv der tilpasser sig enhver lejlighed

Uanset om det er en stille middag for to eller mad til hele den udvidede familie, er du altid forberedt. Tilbered mad i to separate kurve på 3L + 6L til hverdagsbrug, eller omdan dem til én Megabasket på omkring 10L til de måltider, der betyder mest – stor nok til 2,5 kg pomfritter, 1,9 kg spareribs eller en hel kylling. Steamfry, damp eller airfry samtidigt for perfekte teksturer hver gang.

Oplev nye teksturer med kraften fra Steamfry

Oplev nye teksturer med kraften fra Steamfry

Damp og stegning arbejder sammen for at levere resultater, der går ud over sprødhed – låser fugtighed inde, forbedrer mørhed og skaber teksturer, der både er saftige og gyldne, så du får det bedste fra begge verdener. Perfekt til gylden pizza, sprødt bagt brød, saftig kylling og stegte grøntsager med din Airfryer med damp.

Bevar næringsstoffer med damp

Bevar næringsstoffer med damp

Damp-teknologi bevarer op til 93 % af næringsstofferne*, mens den skaber silkebløde, møre teksturer, der smelter i munden. Fra luftige dumplings til perfekt dampet laks, grøntsager der forbliver farverige, og proteiner der forbliver utroligt saftige. Sund madlavning, der faktisk smager fantastisk og elskes af venner og familie.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

4
3
2
1

24/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

11/06/2026

Nederland

Nederland

Top

De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Ekstern laboratoriemåling, baseret på bevarelsesrate af C-vitamin sammenlignet med rå broccolibuketter.

  2. For optimale resultater, brug damprensfunktionen i den store kurv i 15 minutter efter hver brug.

  3. Sammenlignet med pommes frites tilberedt i en konventionel frituregryde *vs. Philips Airfryers med Rapid Air-teknologi.

  4. Kun tilladt at bruge glas, aluminiumsfolie, keramik, rustfrit stål som beholder til genopvarmning.

  5. Antallet af opskrifter kan variere fra land til land.

  6. Intern laboratoriemåling NA56x med laks vs. brug af en A-klasse ovn. Resultater kan variere afhængigt af opskrift.