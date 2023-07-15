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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NT3650/16
100 % komfort, uden træk
Beskyttelsesafskærmning
Vaskbar, AA-batteri
2 kamme til øjenbryn, etui
Få nemt fat i og fjern uønsket næsehår og ørehår effektivt. Sørg for, at næseborene er rene før brug, og før forsigtigt trimmeren ind i næsen med højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks. Til øjenbryn skal du skubbe en af de to kamme (3 og 5 mm) ind i rillerne og trimme med et let tryk, der bevæger sig mod hårvæksten, for at få en ensartet trimning af øjenbrynet til den ønskede længde.
En næse-, øre- og øjenbrynstrimmer, der er udviklet med sikkerhed og komfort for øje, hvor beskyttelsesafskærmningen dækker skærerne for at sikre, at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også lavet til at minimere oversete hår og træk.
Vores innovative, dobbeltsidede præcisionstrimmer skærer hurtigt og ubesværet fra alle vinkler og i alle retninger.
3.8
ud af 5
279
Anmeldelser
Siler
15/07/2023
Norge
Veldig bra
Gjør en god jobb kommer lett til og er enkel å bruke
Fordele
Lett og enkel. Efektiv
Ulemper
Ingen så langt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Thoand97
05/09/2020
Norge
Tar hårene effektivt uten å kutte deg
Produktet gjør jobben det skal: Kutter hårene effektivt, uten å skade huden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer
Cybervault
18/12/2025
United Kingdom
Great compact trimmer
Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs