Trim næse, ører og øjenbryn helt uden ubehag

Få nemt fat i og fjern uønsket næsehår og ørehår effektivt. Sørg for, at næseborene er rene før brug, og før forsigtigt trimmeren ind i næsen med højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks. Til øjenbryn skal du skubbe en af de to kamme (3 og 5 mm) ind i rillerne og trimme med et let tryk, der bevæger sig mod hårvæksten, for at få en ensartet trimning af øjenbrynet til den ønskede længde.