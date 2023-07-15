ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Komfort uden træk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk

Nose trimmer series 3000Næse-, øre- & øjenbrynstrimmer

NT3650/16

3.8
| (279) Anmeldelser
Komfort uden træk
Philips-næsehårstrimmeren i 3000-serien trimmer næsehår, ørehår og øjenbryn på en behagelig måde. Den nye PrecisionTrim-teknologi og beskyttelsesafskærmningen giver en nem og effektiv trimning uden at hive og trække.
Se alle fordele

Trim næsehår, ørehår og bryn uden ubehag

Komfort uden træk

  • 100 % komfort, uden træk

  • Beskyttelsesafskærmning

  • Vaskbar, AA-batteri

  • 2 kamme til øjenbryn, etui

Trim næse, ører og øjenbryn helt uden ubehag

Trim næse, ører og øjenbryn helt uden ubehag

Få nemt fat i og fjern uønsket næsehår og ørehår effektivt. Sørg for, at næseborene er rene før brug, og før forsigtigt trimmeren ind i næsen med højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks. Til øjenbryn skal du skubbe en af de to kamme (3 og 5 mm) ind i rillerne og trimme med et let tryk, der bevæger sig mod hårvæksten, for at få en ensartet trimning af øjenbrynet til den ønskede længde.

Nem og effektiv trimning uden rifter og sår

Nem og effektiv trimning uden rifter og sår

En næse-, øre- og øjenbrynstrimmer, der er udviklet med sikkerhed og komfort for øje, hvor beskyttelsesafskærmningen dækker skærerne for at sikre, at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også lavet til at minimere oversete hår og træk.

Ubesværet trimning fra alle vinkler

Ubesværet trimning fra alle vinkler

Vores innovative, dobbeltsidede præcisionstrimmer skærer hurtigt og ubesværet fra alle vinkler og i alle retninger.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

279

Anmeldelser

15/07/2023

Norge

Norge

Veldig bra

Gjør en god jobb kommer lett til og er enkel å bruke

Fordele

Lett og enkel. Efektiv

Ulemper

Ingen så langt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

05/09/2020

Norge

Norge

Tar hårene effektivt uten å kutte deg

Produktet gjør jobben det skal: Kutter hårene effektivt, uten å skade huden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Nese-, øre- og øyenbrynstrimmer

18/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great compact trimmer

Very quiet and easy to use trimmer and not expensive .

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 3000 NT3650/16 Washable nose, ear and eyebrow trimmer with 2 combs

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.