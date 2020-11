Afskærmningssystemet forhindrer træk, rifter og snitsår

Næsehårstrimmerens roterende skær gør trimningen hurtig og effektiv. Desuden har næsehårstrimmeren et beskyttende skjold rundt om skæreelementerne,hvilket gør, at du aldrig kan skære dig. Philips patenterede ProtecTube-teknologi gør, at næsehåret aldrig kommer i klemme under trimningen, så du slipper for ubehagelige træk.