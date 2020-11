Trim næse, ører, detaljer og øjenbryn uden ubehag

Fjern uønsket næse- og ørehår skånsomt og effektivt. Sørg for, at næseborene er rene før brug. Før forsigtigt trimmeren ind i næsen højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks. Til øjenbrynene skal du skubbe en af de to kamme (3 og 5 mm) ind i rillerne og trimme med et let tryk, der bevæger sig mod hårretningen, for at få en ensartet klipning i den ønskede længde. Til trimning af detaljer kan du bruge trimmeren med eller uden den medfølgende trimmerkam. Juster vinklen for at trimme, forme og definere kanterne af dit skæg eller fipskæg med det præcise stylerhoved.