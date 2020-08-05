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  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
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  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk

Nose trimmer series 5000Detaljetrimmer til øjenbryn, næse- og ørehår

NT5650/16

3.8
| (164) Anmeldelser
Komfort uden træk
Philips-næsetrimmerserien 5000 trimmer blidt næse, ører, øjenbryn og detaljehår. Den nye PrecisionTrim-teknologi og beskyttelsesafskærmningen sikrer en nem og effektiv trimning uden at hive og trække.
Se alle fordele

Trim næse, ører, detaljer og øjenbryn uden ubehag

Komfort uden træk

  • 100 % komfort, uden træk

  • Beskyttelsesafskærmning

  • Vaskbar, AA-batteri

  • Detaljetrimmer, 3 trimmerkamme, etui

Trim næse, ører, detaljer og øjenbryn uden ubehag

Trim næse, ører, detaljer og øjenbryn uden ubehag

Fjern uønsket næse- og ørehår skånsomt og effektivt. Sørg for, at næseborene er rene før brug. Før forsigtigt trimmeren ind i næsen højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks. Til øjenbrynene skal du skubbe en af de to kamme (3 og 5 mm) ind i rillerne og trimme med et let tryk, der bevæger sig mod hårretningen, for at få en ensartet klipning i den ønskede længde. Til trimning af detaljer kan du bruge trimmeren med eller uden den medfølgende trimmerkam. Juster vinklen for at trimme, forme og definere kanterne af dit skæg eller fipskæg med det præcise stylerhoved.

Nem og effektiv trimning uden rifter og sår

Nem og effektiv trimning uden rifter og sår

En næse-, øre- og øjenbrynstrimmer, der er udviklet med sikkerhed og komfort for øje, hvor beskyttelsesafskærmningen dækker skærerne for at sikre, at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også lavet til at minimere oversete hår og træk.

Ubesværet trimning fra alle vinkler

Ubesværet trimning fra alle vinkler

Vores innovative, dobbeltsidede præcisionstrimmer skærer hurtigt og ubesværet fra alle vinkler og i alle retninger.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

164

Anmeldelser

05/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Reasonable

I had high hopes for this as a middle aged man I regularly have to do some work on the eyebrows nasal hair and ears and have used several different trimmers. This was ok I’m disappointed I can’t rate it highly but it just didn’t trim the hairs well blades don’t seem to be tough enough for the job

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

05/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

No more fun

This has took all the fun out of me hearing my husband yelling when he does his nasal hairs. His previous trimmer used to pull, and I found it very amusing. This one doesn't. It is also ideal for detailed trimming (back of the neck, side burns, beard). It comes with a pouch so that you can keep it all stored together.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

04/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

The prefect trimming system

I have the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer 5 stars because it because useful not just to me but my partner was able to use it and it was especially helpful during the lock down period. I wanted a trimmer that I could use to help keep my eyebrow neat and for partner to help maintain his side burns. The trimmer didn’t pull on my hairs and most importantly didn’t leave any air bumps - this is so important for both of us because air bumps can be so irritating. I would recommend the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer if you want to cut back on spending out and you want to take beauty in your own hands.

Fordele

Compact

Ulemper

Battery operated

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.