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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NT5650/16
100 % komfort, uden træk
Beskyttelsesafskærmning
Vaskbar, AA-batteri
Detaljetrimmer, 3 trimmerkamme, etui
Fjern uønsket næse- og ørehår skånsomt og effektivt. Sørg for, at næseborene er rene før brug. Før forsigtigt trimmeren ind i næsen højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks. Til øjenbrynene skal du skubbe en af de to kamme (3 og 5 mm) ind i rillerne og trimme med et let tryk, der bevæger sig mod hårretningen, for at få en ensartet klipning i den ønskede længde. Til trimning af detaljer kan du bruge trimmeren med eller uden den medfølgende trimmerkam. Juster vinklen for at trimme, forme og definere kanterne af dit skæg eller fipskæg med det præcise stylerhoved.
En næse-, øre- og øjenbrynstrimmer, der er udviklet med sikkerhed og komfort for øje, hvor beskyttelsesafskærmningen dækker skærerne for at sikre, at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også lavet til at minimere oversete hår og træk.
Vores innovative, dobbeltsidede præcisionstrimmer skærer hurtigt og ubesværet fra alle vinkler og i alle retninger.
3.8
ud af 5
164
Anmeldelser
Hux70
05/08/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
Reasonable
I had high hopes for this as a middle aged man I regularly have to do some work on the eyebrows nasal hair and ears and have used several different trimmers. This was ok I’m disappointed I can’t rate it highly but it just didn’t trim the hairs well blades don’t seem to be tough enough for the job
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Nomorenicks
05/08/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
No more fun
This has took all the fun out of me hearing my husband yelling when he does his nasal hairs. His previous trimmer used to pull, and I found it very amusing. This one doesn't. It is also ideal for detailed trimming (back of the neck, side burns, beard). It comes with a pouch so that you can keep it all stored together.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Jay8887
04/08/2020
United Kingdom
Del af kampagnen
The prefect trimming system
I have the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer 5 stars because it because useful not just to me but my partner was able to use it and it was especially helpful during the lock down period. I wanted a trimmer that I could use to help keep my eyebrow neat and for partner to help maintain his side burns. The trimmer didn’t pull on my hairs and most importantly didn’t leave any air bumps - this is so important for both of us because air bumps can be so irritating. I would recommend the Philips Nose trimmer series 5000 Nose, ear, eyebrow and detail trimmer if you want to cut back on spending out and you want to take beauty in your own hands.
Fordele
Compact
Ulemper
Battery operated
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Philips Nose Trimmer Series 5000 NT5650/16 Nose, ear, and eyebrow trimmer with 5 accessories