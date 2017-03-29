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Udgået

Mini Hi-Fi System

NTRX500/10

3.3

| (8) Anmeldelser

De ultimative lydmaskiner

Bliv blæst væk af dette 650 W-system, der er udstyret med NX-bas og er ideelt til enhver fest. Lad Auto DJ mixe musiknumre på din USB-enhed, streame musik fra enhver smartphone via Bluetooth® og bruge 260K-lyseffekter til at få festen i gang.

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Besat af lyd

De ultimative lydmaskiner

  • 650 W

  • Bluetooth

260K LED-lamper giver en fantastisk feststemning

260K LED-lamper giver en fantastisk feststemning

Tilføj den ultimative atmosfære, stemning og lidenskab til enhver fest med tusindvis af farvede lamper, der flimrer, blinker og bølger i takt med musikken. Du kan nemt vælge farver, som passer til dit tema, eller blot vælge en af systemets mange forudindstillinger. Tryk på NX-basknappen for at gøre lysshowet endnu mere intenst.

Samlet udgangseffekt på 650 W RMS / 8800 W PMPO

DJ-crossfader til mixing af numre

DJ-crossfader til mixing af numre

Kontroller enhver fest! DJ-crossfaderen gør det muligt at mixe dine yndlingsnumre mellem kanal A og B, så du kan lave et flydende skift mellem sangene. Du skal bare vælge enhedsudgangen for afspiller A (USB, Bluetooth®, CD, lydindgang eller tuner) for at starte musikken. Hvis du vil skifte nummer, skal du bare skubbe faderen fra den ene side til den anden for en flydende overgang, der holder festen i gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.3

ud af 5

8

Anmeldelser

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 HiFi-Minisystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 HiFi-Minisystem

01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 HiFi-Minisystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 HiFi-Minisystem

28/05/2017

Sverige

Sverige

Den är grym

[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 Mini Hi Fi-system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 Mini Hi Fi-system

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.