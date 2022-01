DJ-crossfader til mixing af numre

Kontroller enhver fest! DJ-crossfaderen gør det muligt at mixe dine yndlingsnumre mellem kanal A og B, så du kan lave et flydende skift mellem sangene. Du skal bare vælge enhedsudgangen for afspiller A (USB, Bluetooth®, CD, lydindgang eller tuner) for at starte musikken. Hvis du vil skifte nummer, skal du bare skubbe faderen fra den ene side til den anden for en flydende overgang, der holder festen i gang.