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Udgået
NTRX500/10
De ultimative lydmaskiner
Bliv blæst væk af dette 650 W-system, der er udstyret med NX-bas og er ideelt til enhver fest. Lad Auto DJ mixe musiknumre på din USB-enhed, streame musik fra enhver smartphone via Bluetooth® og bruge 260K-lyseffekter til at få festen i gang.
650 W
Bluetooth
Tilføj den ultimative atmosfære, stemning og lidenskab til enhver fest med tusindvis af farvede lamper, der flimrer, blinker og bølger i takt med musikken. Du kan nemt vælge farver, som passer til dit tema, eller blot vælge en af systemets mange forudindstillinger. Tryk på NX-basknappen for at gøre lysshowet endnu mere intenst.
Kontroller enhver fest! DJ-crossfaderen gør det muligt at mixe dine yndlingsnumre mellem kanal A og B, så du kan lave et flydende skift mellem sangene. Du skal bare vælge enhedsudgangen for afspiller A (USB, Bluetooth®, CD, lydindgang eller tuner) for at starte musikken. Hvis du vil skifte nummer, skal du bare skubbe faderen fra den ene side til den anden for en flydende overgang, der holder festen i gang.
3.3
ud af 5
8
Anmeldelser
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 HiFi-Minisystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 HiFi-Minisystem
Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 HiFi-Minisystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 HiFi-Minisystem
Anomaly34
28/05/2017
Sverige
Den är grym
[Employee of philipsglobal] Jag tycker att högtalaren är utmärkt för fester och annat och designen är otroligt fett
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 Mini Hi Fi-system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX500 Mini Hi Fi-system
Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.