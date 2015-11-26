ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

Mini Hi-Fi System

NTRX900/12

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

De ultimative lydmaskiner

Hør bassen, som du aldrig har hørt den før, på dette 3600 W Philips-system med NX-bas og 20" subwoofer. Skab den ultimative fest med Auto DJ, som blander numrene på USB-enheder, 260K LED-lyseffekter og Bluetooth-streaming.

Se alle fordele

De ultimative lydmaskiner

  • Bluetooth®

  • Kanaludtoning mellem 2 USB'er

  • CD, MP3-CD, 2 USB, tuner

  • 3600 W, NX-bas, 20" subwoofer

Stream musik via Bluetooth®

Stream musik via Bluetooth®

Hvis du har en stor musiksamling gemt på en smartphone, tablet eller computer, kan du streame den til et NITRO-system via digital, trådløs Bluetooth®-musikstreaming og få det til at lyde fantastisk. Kraftfuld lyd har sjældent været så nemt og bekvemt.

5-bånds equalizer giver en personlig musikoplevelse

Auto-DJ til automatisk mixing af numre på USB-drevet

Auto-DJ til automatisk mixing af numre på USB-drevet

Du kan automatisere dine numre med Auto DJ, som automatisk blander numrene på et tilsluttet USB-drev. Tilføj lydeffekter med DJ-kontrolhjulet. Rock huset uden stop!

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Richtig fettes Teil

Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX900 HiFi-Minisystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX900 HiFi-Minisystem

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.