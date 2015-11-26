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Udgået
De ultimative lydmaskiner
Hør bassen, som du aldrig har hørt den før, på dette 3600 W Philips-system med NX-bas og 20" subwoofer. Skab den ultimative fest med Auto DJ, som blander numrene på USB-enheder, 260K LED-lyseffekter og Bluetooth-streaming.
Bluetooth®
Kanaludtoning mellem 2 USB'er
CD, MP3-CD, 2 USB, tuner
3600 W, NX-bas, 20" subwoofer
Hvis du har en stor musiksamling gemt på en smartphone, tablet eller computer, kan du streame den til et NITRO-system via digital, trådløs Bluetooth®-musikstreaming og få det til at lyde fantastisk. Kraftfuld lyd har sjældent været så nemt og bekvemt.
Du kan automatisere dine numre med Auto DJ, som automatisk blander numrene på et tilsluttet USB-drev. Tilføj lydeffekter med DJ-kontrolhjulet. Rock huset uden stop!
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
BumBum23
26/11/2015
Deutschland
Richtig fettes Teil
Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX900 HiFi-Minisystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for NTRX900 HiFi-Minisystem
Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.