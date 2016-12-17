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Udgået

Classic mikrolydsystem

OTT2000B/12

3.5

| (12) Anmeldelser

Lyt til dine LP'er igen

Den originale pladespiller minder om den legendariske 1965 Philips AG4131-pladeafspiller og har en avanceret højttaler, en dynamisk afbalanceret pladetallerken samt trådløs Bluetooth-streaming og USB-ripping til MP3-optagelse.

Se alle fordele

med pladespiller og trådløs musikstreaming

Lyt til dine LP'er igen

  • Bluetooth®

  • Pladespiller til LP-vinylplader

  • Rip LP, CD, FM på USB

  • 4 W

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Moderne nyfortolkning af det ikoniske retrodesign

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

12

Anmeldelser

2

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Microcadena clásica

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Microcadena clásica

04/02/2016

België

België

Bekræftet køber

gevonden

we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Classic-microgeluidssysteem

20/05/2016

Deutschland

Deutschland

Anleitung ist Verbesserungswürdig

Das Gerät selbst ist perfekt. Guter Klang und gute Ausstattung. Allerdings sollte die Anleitung alle Vorgänge ausführlicher erklären. Das suchen nach der richtigen Landessprache ist ein wenig mühsam, aber dennoch in Ordnung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem

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