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Udgået
OTT2000B/12
Lyt til dine LP'er igen
Den originale pladespiller minder om den legendariske 1965 Philips AG4131-pladeafspiller og har en avanceret højttaler, en dynamisk afbalanceret pladetallerken samt trådløs Bluetooth-streaming og USB-ripping til MP3-optagelse.
Bluetooth®
Pladespiller til LP-vinylplader
Rip LP, CD, FM på USB
4 W
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.
3.5
ud af 5
12
Anmeldelser
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Microcadena clásica
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Microcadena clásica
dinav
04/02/2016
België
Bekræftet køber
gevonden
we zochten een toestel die mogelijk maakten om LP te draaien en op te nemen zonder PC aan te sluiten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Classic-microgeluidssysteem
JohannesXXIII
20/05/2016
Deutschland
Anleitung ist Verbesserungswürdig
Das Gerät selbst ist perfekt. Guter Klang und gute Ausstattung. Allerdings sollte die Anleitung alle Vorgänge ausführlicher erklären. Das suchen nach der richtigen Landessprache ist ein wenig mühsam, aber dennoch in Ordnung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OTT2000B Klassisches Micro-Soundsystem