Kvalitetsdrivere leverer naturlig lyd med dyb bas

På trods af en meget kompakt akustisk lydstyrke er bassen solid og overraskende dyb, hvilket gør det muligt at nyde alle typer musik. Dette sker ved en kombination af en kraftfuld, fuldspektret basenhed og én passiv membran med stort område pr. kanal, alt sammen i en kompakt indpakning, der ikke mister bassens energi. Den passive membrans store bevægelsesmasse gør det muligt at indstille systemet til en meget lav frekvens på 80 Hz, mens man samtidig forhindrer den luftturbulens, der ellers ses i forbindelse med et bærbart design. Føl musikkens rytme og gå ikke glip af et eneste taktslag.