Optimeret krydsfilter til en meget naturlig tonebalance

Vores akustikingeniører har brugt dage og nætter på at optimere krydsfilteret for at sikre, at lyden forbliver så naturlig som mulig i meget forskellige akustiske miljøer. Fra små rum til åbne områder, fra bløde lytteniveauer til maksimal lydstyrke, er stemmerne klare og naturlige, og lyden er hverken aggressiv eller trættende, selv ved høje lytteniveauer. Så du kan lytte i timevis og blive ved med at have lyst til at lytte til mere af din yndlingsmusik.