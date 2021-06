DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.