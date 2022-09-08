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        PhotoFrame PC-software

        PCSW200/00

        PC-software til din PhotoFrame

        PhotoFrame PC-software, opdateres gratis og automatisk eller via www.philips.com/support

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        PC-software til din PhotoFrame

        Se og administrer dine fotos/album både på PC og PhotoFrame

        PhotoManager er software til fotoadministration på din PC, der automatisk starter, når PhotoFrame er tilsluttet via USB2 til PC'en. Det giver dig mulighed for at se og administrere dine album og fotos, sidestillet, på enten PC eller PhotoFrame. PhotoManager kører på Windows 2000, XP og Windows Vista. Softwaren vil være kompatibel med iPhoto og tilgængelig for Mac OS fra september 2007.

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