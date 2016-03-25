ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Enkelt produktbillede

Udgået

Ørepuder til professionelle DJ-hovedtelefoner

PCU80/00

4.3

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Tynde professionelle puder på øret

Udskiftelige 80 mm ørepuder til A5-PRO hovedtelefoner er perfekte til lytning på farten.

Se alle fordele

Til omgivelser med mindre støj

Tynde professionelle puder på øret

Pude på øret med nem drej og klik-ombytning

Ørepuder med bajonetfatning kan nemt drejes og klikkes på plads med samme sikre mekanisme som en kameralinse. Bløde puder på øret giver komfort ved langvarig brug.

Begrænset lydisolering, ideel til mindre støjende miljøer

Puder med blød tætningsring med begrænset isolering, der holder dig i kontakt med omgivelserne.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
2
1

25/03/2016

Deutschland

Deutschland

top kauf

Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

28/02/2015

Italia

Italia

Test PCU80

Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Professional DJ headphones ear cushions

29/06/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.

Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.

Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.