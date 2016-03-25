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Udgået
Tynde professionelle puder på øret
Udskiftelige 80 mm ørepuder til A5-PRO hovedtelefoner er perfekte til lytning på farten.
Ørepuder med bajonetfatning kan nemt drejes og klikkes på plads med samme sikre mekanisme som en kameralinse. Bløde puder på øret giver komfort ved langvarig brug.
Puder med blød tætningsring med begrænset isolering, der holder dig i kontakt med omgivelserne.
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
hirsch12
25/03/2016
Deutschland
top kauf
Hallo,Phllips wenn Armin etwas macht kann es nur Top sein................ Form und Klang super. An der Anlage und am HA1..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Faxi
28/02/2015
Italia
Test PCU80
Ho ordinato questo accessorio per le mie bellissime A5-PRO,e devo dire che la spedizione da Philips è stata ottima come sempre. Queste PCU80 si sono presentate strutturalmente fatte bene morbide e di fattura di alta qualità , che si sposano bene con questo gioiello di cuffie. Nel montaggio (facile),bisogna essere delicati e non sforzare. Sono molto comode, e il suono è avvolgente, molto bene le consiglio.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Professional DJ headphones ear cushions
Archer62
29/06/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen.
Die Ohrposter sind angenehm zu tragen. Allerdings hätte ich mir auch die vom Typ PCU110/00 gewünscht, die leider nicht mehr lieferbar sind, nicht einmal direkt von Philips selbst. Das ist unverständlich, da es sich beim sehr hochwertigen DJ-Kopfhörer Philips A5 Pro nicht um ein Auslaufmodell handelt und von einem Hersteller wie Philips Ersatzteile für einige Jahre verfügbar sein sollten.
Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer
Denne anmeldelse blev foretaget for PCU80 Ohrpolster für professionelle DJ-Kopfhörer