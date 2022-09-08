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        Udgået

        Bærbar DVD-afspiller

        PET704K/00

        Underholdning, der rejser med dig

        Læn dig tilbage, slap af, og se film på 7" TFT LCD-displayet på Philips PET704, når du rejser. Nyd dine foretrukne DVD-film, MP3-CD'er og musik-CD'er. Du kan også beundre dine egne JPEG-fotos når som helst, hvor du end befinder dig.

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        Underholdning, der rejser med dig

        Biladapter og smart fjernbetjening medfølger

        Ud over biladapteren til brug i bilen kan du også bruge den bærbare afspiller til at se dine DVD'er derhjemme. Du skal bare slutte den til dit TV og læne dig tilbage og slappe af til din yndlings-DVD vha. den fjernbetjening, der medfølger til styring af afspilningsfunktionen.

        Op til 2,5 timers afspilning med et genopladeligt batteri

        Et indbygget og kompakt genopladeligt batteri giver strøm i lang tid. Du kan nyde op til 2,5 timers uafbrudt videoafspilning på én enkelt opladning.

        Afspil DVD, DVD+/-R-, DVD+/-RW og (S)VCD-diske

        Afspil DVD, DVD+/-R-, DVD+/-RW og (S)VCD-diske

        Denne afspiller fra Philips er kompatibel med de fleste DVD-diske på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW og (S)VCD kan alle afspilles på afspilleren. DVD+/-R er en forkortelse for et DVD-drev, der accepterer begge de almindelige skrivbare DVD-formater. På samme måde håndterer DVD+/-RW begge de almindelige genskrivbare disktyper. SVCD står for "Super VideoCD". En SVCD giver meget bedre kvalitet end en VCD, især meget skarpere billeder på grund af den højere opløsning.

        Tekniske specifikationer

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