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Udgået
DVD- og DivX®-film på farten
Læn dig tilbage, slap af, og se film på 7" TFT LCD-displayet på Philips PET716, når du rejser. Nyd DVD-, DivX®- og MPEG4-film, MP3-CD'er og CD'er på farten. Du kan også beundre dine egne JPEG-fotos når som helst og hvor som helst.
17,8 cm (7") Widescreen LCD
DivX-afspilning
Vis og del dine film og digitale fotos med venner og familie. 16:9 billedformatet til widescreen er standard for universelt og High Definition digitalt TV. Et oprindeligt 16:9 billedformat giver visning af video uden bjælker i toppen og bunden af billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en anden skærmstørrelse.
MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.
Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.
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5.0
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Lecteur de DVD portable
Dato for brug 2026-10-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Lecteur de DVD portable
Dato for brug 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Fordele
Werkt op al mn DVD's supergoed
Ulemper
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Draagbare DVD-speler
Dato for brug 2018-12-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Draagbare DVD-speler
Dato for brug 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Draagbare DVD-speler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Draagbare DVD-speler