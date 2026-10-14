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Udgået

Bærbar DVD-afspiller

PET716/12

5

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

DVD- og DivX®-film på farten

Læn dig tilbage, slap af, og se film på 7" TFT LCD-displayet på Philips PET716, når du rejser. Nyd DVD-, DivX®- og MPEG4-film, MP3-CD'er og CD'er på farten. Du kan også beundre dine egne JPEG-fotos når som helst og hvor som helst.

Se alle fordele

DVD- og DivX®-film på farten

  • 17,8 cm (7") Widescreen LCD

  • DivX-afspilning

Oplev film i 16:9-widescreen-format

Oplev film i 16:9-widescreen-format

Vis og del dine film og digitale fotos med venner og familie. 16:9 billedformatet til widescreen er standard for universelt og High Definition digitalt TV. Et oprindeligt 16:9 billedformat giver visning af video uden bjælker i toppen og bunden af billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en anden skærmstørrelse.

Afspiller MP3-CD, CD- og CD-RW-musik

MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film

Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Lecteur de DVD portable

Dato for brug 2026-10-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Lecteur de DVD portable

Dato for brug 2026-10-14

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Fordele

Werkt op al mn DVD's supergoed

Ulemper

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Draagbare DVD-speler

Dato for brug 2018-12-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Draagbare DVD-speler

Dato for brug 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Draagbare DVD-speler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PET716 Draagbare DVD-speler

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