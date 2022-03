Dit spil på fuldskærm

I 2D-spil for to spillere ser hver spiller normalt sit eget spil på halvdelen af skærmen. Philips udbygger funktionaliteten i 3D TV, så spillere kan nyde deres spil for to spillere i fuldskærmstilstand på samme tid. Ved at anvende 3D-briller kan hver spiller kun se sit eget spil i fuldskærmstilstand, så to spillere kan sidde sammen og spille på det samme TV og opleve maksimal spænding.