Unik 3D Max-tilstand til fuldskærmsspil for to spillere

Med disse aktive 3D Max-briller kan dit TV give to spillere den ultimative spiloplevelse i fuld skærm. I 2D-spil for to spillere ser hver spiller normalt sit eget spil på halvdelen af skærmen. Ved hjælp af 3D-teknologi kan hver spiller nu nyde spillet i fuld skærm på samme tid, ved et klik på knappen på brillerne.