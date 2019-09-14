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Udgået
QC5000/00
Du kan være sikker på en ensartet klipning med vores patenterede 2D Contour Tracking-system. Det tilpasser sig din hovedform, så du får fuld kontrol over frisuren.
Skab din egen frisure i 8 længder fra 1-21 mm blot ved brug af denne kam. Den indbyggede sikkerhedslås gør det sikkert at klippe.
2.0
ud af 5
1
Anmeldelse
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
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