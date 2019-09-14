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Udgået

Hairclipper series 1000Hårklipper

QC5000/00

2
| (1) Anmeldelse
Hårklipper
Denne Philips-hårklipper giver mulighed for at lave den stil, du vil have.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Du behøver ikke øve dig

Hårklipper

Komplet kontrol

Komplet kontrol

Du kan være sikker på en ensartet klipning med vores patenterede 2D Contour Tracking-system. Det tilpasser sig din hovedform, så du får fuld kontrol over frisuren.

Sikker og enkel styling

Sikker og enkel styling

Skab din egen frisure i 8 længder fra 1-21 mm blot ved brug af denne kam. Den indbyggede sikkerhedslås gør det sikkert at klippe.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 