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Udgået

Hairclipper series 1000Hårklipper

QC5050/00

3.9

| (23) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

Supernem hårklipper

Den supernemme hårklipper giver dig mulighed for at skabe præcis den frisure, du ønsker, med op til 8 længdeindstillinger fra 1 - 21 mm. Du skal bare vælge den rette hårlængde, fastlåse den, og gå i gang. Nu med ekstra stubbekam til helt korte frisurer og et 3-dages skægstubbe-look.

Se alle fordele

Verdens førende brand inden for elektrisk pleje1

Vælg længde, fastlås, og gå i gang

Supernem hårklipper

  • Med konturfølgende kam

8 indbyggede længdeindstillinger op til 21 mm

8 indbyggede længdeindstillinger op til 21 mm

Vælg og lås din ønskede længde inden for et alsidigt udvalg af mulige længder.

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Den konturfølgende kam tilpasser sig alle kurver og giver hurtige og behagelige resultater.

Kammen til kort længde til klipning med en hårlængde på 1,6 mm

Kammen til kort længde til klipning med en hårlængde på 1,6 mm

En kam til brug ved klipning af hovedhår i en ekstra kort stil.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.9

ud af 5

23

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

01/05/2016

Deutschland

Deutschland

Perfekt und sehr Langlebig

Habe dieses Modell seit Jahren und schneide damit regelmässig selbst meine Haare auf 3-5mm. Leistet immer noch treu seine Dienste. Leider ist mir jetzt ein Zahn am Bürstenaufsatz abgebrochen und ich dachte ich muß mein geliebtes Gerät durch ein neues ersetzen, aber falsch gedacht. Es gibt immer noch Ersatzteile für dieses gerät. Leider kann man hier nur 5 Sterne vergeben, würde sogar 10 auswählen. Sollte es sich doch einmal verabschieden werde ich das nächste Modell nehmen. Hut ab Philips, alles richtig gemacht^^

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

14/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

12 χρόνια!

12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !

Fordele

Όλα

Ulemper

Τίποτα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Dato for brug 2018-07-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή

Dato for brug 2018-07-14

26/07/2019

Österreich

Österreich

Hatte nie was besseres

Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider

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  1. Euromonitor International, detailsalg i enheder, elektrisk kropspleje, som omfatter en kombination af kategorierne kropsshavere, elektriske ansigtsrensere og hårplejeapparater, data for 2025. 