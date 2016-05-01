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Dage
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58
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54
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Sekunder
Udgået
Supernem hårklipper
Den supernemme hårklipper giver dig mulighed for at skabe præcis den frisure, du ønsker, med op til 8 længdeindstillinger fra 1 - 21 mm. Du skal bare vælge den rette hårlængde, fastlåse den, og gå i gang. Nu med ekstra stubbekam til helt korte frisurer og et 3-dages skægstubbe-look.
Med konturfølgende kam
Vælg og lås din ønskede længde inden for et alsidigt udvalg af mulige længder.
Den konturfølgende kam tilpasser sig alle kurver og giver hurtige og behagelige resultater.
En kam til brug ved klipning af hovedhår i en ekstra kort stil.
3.9
ud af 5
23
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
HerrRossi
01/05/2016
Deutschland
Perfekt und sehr Langlebig
Habe dieses Modell seit Jahren und schneide damit regelmässig selbst meine Haare auf 3-5mm. Leistet immer noch treu seine Dienste. Leider ist mir jetzt ein Zahn am Bürstenaufsatz abgebrochen und ich dachte ich muß mein geliebtes Gerät durch ein neues ersetzen, aber falsch gedacht. Es gibt immer noch Ersatzteile für dieses gerät. Leider kann man hier nur 5 Sterne vergeben, würde sogar 10 auswählen. Sollte es sich doch einmal verabschieden werde ich das nächste Modell nehmen. Hut ab Philips, alles richtig gemacht^^
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
sanosay
14/07/2020
Ελλάδα
12 χρόνια!
12 χρόνια! Και ακόμα δουλεύει σαν την πρώτη μέρα !
Fordele
Όλα
Ulemper
Τίποτα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Dato for brug 2018-07-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Κουρευτική μηχανή
Dato for brug 2018-07-14
Alpendohle
26/07/2019
Österreich
Hatte nie was besseres
Dieser Haarschneider, leider gibt es ihn nicht mehr, habe ich über 30 Jahre. Noch immer versieht er seinen Dienst. Die heutigen Akkus auch leider von Philips sind nach 2 Jahren kaputt. Doch dieser Haarschneider läuft, und läuft - wie mein VW.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Haarschneider
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