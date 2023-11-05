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  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår
  • Klip din families hår

hårklipper til hele familien

QC5115/15

4.2
| (703) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

1 pris

Klip din families hår
Det har aldrig været nemmere at klippe din families hår. Denne hårklipper er udstyret med en kraftfuld, men alligevel meget støjsvag motor, et ergonomisk design og hudvenlige knive og kamspidser, der giver den bedste ydeevne til klipning af både børn og voksne.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

med vores mest lydsvage hårklipper til både børn og voksne

Klip din families hår

  • Knive i rustfrit stål

  • 11 længdeindstillinger

  • Brug med ledning

Justerer til forskellige længdeindstillinger

Justerer til forskellige længdeindstillinger

Klip dit hår til præcis den længde, du ønsker. Du skal blot vælge en af de 11 længdeindstillinger mellem 3 mm og 21 mm i trin på 2 mm eller fjerne kammen for at få en tæt trimning på 0,5 mm.

Lydsvag og kraftfuld ydeevne

Lydsvag og kraftfuld ydeevne

Familievenlige Philips-hårklippere har høj ydeevne uden forstyrrelser. Dens motor er udviklet til at være kraftfuld med reducerede vibrationer – for at bevare roen under klipningen.

Afrundede kamme, der forhindrer træk og irritation

Afrundede kamme, der forhindrer træk og irritation

Skærerne og kammene på denne hårklipper har afrundede spidser, der sikrer en sikker og problemfri klipning.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

703

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

05/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant a nd quite hair cutting

Bought this product as no brainer to replace my Philips battery hair clipper that had seen its better days bought a corded version this time as I don't have wait to charge the battery every month to cut my hair Lovely light cutter really well designed very quiet and so easy to use compared to my old battery powered great value for money and when registering the product l was instantly up graded to 36 month warranty for cutter Well happy with that folks

Fordele

Lifgt weigh good design and easy to nice long power cord cord

Ulemper

Wish bought one month's ago

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 QC5135 Hair clipper

22/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Best hair clippers I've used

These were superb I've used lots of hair clippers from many of the top names and these have given me the best cut and also been the easiest to blend in with. One slight problem is you can sometimes position your hand wrong and move the guard.

Fordele

Great cut, easy to blend different lengths

Ulemper

Guard can slip

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper

17/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellant lightweight hair clippers for family use

Easy to use no changing grades just slide the grade up or down, quiet and really smooth in process. Loved testing these hair clippers from Philips. Definately recommend these for family use - particularly boys.

Fordele

No need to change heads in between grades, simple to use

Ulemper

Lead length could be longer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5115/13 family hair clipper

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 