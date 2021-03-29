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Udgået

gør det selv-hårklipper

QC5170/00

4.2
| (90) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Klip dig selv
Dette er den første hårklipper, der er specielt designet til selv-klip. Du kan nemt nå de vanskeligt tilgængelige steder takket være den 180° drejelige skærenhed og det formfuldendte design. Det har aldrig været nemmere at klippe sit eget hår!
Se alle fordele

The world's most preferred electric male grooming brand1

Selv der, hvor det er svært at nå

Klip dig selv

  • 180° drejelig skærenhed

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Den konturfølgende kam tilpasser sig alle kurver og giver hurtige og behagelige resultater.

Nem at holde og styre

Nem at holde og styre

Produktet er designet med et let greb, som giver dig total kontrol og gør produktet nemt at anvende

Ekstra kraftfuldt batteri gør det let at klippe alle hårtyper

Ekstra kraftfuldt batteri gør det let at klippe alle hårtyper

Ekstra kraftfuldt batteri gør det let at klippe selv de tykkeste hårtyper

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

90

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

29/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

The best hair clipper I've ever owned

Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.

Fordele

Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.

Ulemper

You can't get replacement combs

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper

28/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Great, easy to use and a good cut :) Perfect ......

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper

04/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

great to use feels great in hand

Have been shaving my own hair now for 10 year's and this is by far the best H/R

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 