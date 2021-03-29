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Udgået
180° drejelig skærenhed
Den konturfølgende kam tilpasser sig alle kurver og giver hurtige og behagelige resultater.
Produktet er designet med et let greb, som giver dig total kontrol og gør produktet nemt at anvende
Ekstra kraftfuldt batteri gør det let at klippe selv de tykkeste hårtyper
4.2
ud af 5
90
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Johnnie1350
29/03/2021
United Kingdom
The best hair clipper I've ever owned
Brilliant hair clipper with easy to use settings and combs. The design kept most of the hair in the combs until you flicked it into your place of choosing. Hardly any mess to clean up. bought the updated model the QC 5570 to replace only because I couldn't get replacement combs but sadly not a patch on the original model.
Fordele
Brilliant clipper, neat hair removal, quick hair removal.
Ulemper
You can't get replacement combs
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper
Bri421
28/01/2015
United Kingdom
Excellent
Great, easy to use and a good cut :) Perfect ......
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper
wayne19721972
04/01/2015
United Kingdom
great to use feels great in hand
Have been shaving my own hair now for 10 year's and this is by far the best H/R
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QC5170/00 do it yourself hair clipper
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