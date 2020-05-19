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Udgået
7-i-1 grooming kit
Dette professionelle Philips grooming-sæt QG3080 med hoved-, skæg-, næsehårs- og ørehårstrimmer er det ultimative stylingværktøj for at skabe det rigtige look til enhver lejlighed.
7-i-1
Den konturfølgende kam tilpasser sig alle kurver og giver hurtige og behagelige resultater.
Revolutionerende bølgeformede, selvslibende knive, der fanger og klipper hårene og sikrer et præcist og ensartet resultat.
Vælg og lås din ønskede længde inden for et alsidigt udvalg af mulige længder.
4.8
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Fordele
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QG3080 Grooming kit
Dato for brug 2019-04-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for QG3080 Grooming kit
Dato for brug 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
campa05
29/10/2016
España
Bekræftet køber
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
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