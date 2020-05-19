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Udgået

Multigroom series 3000Multitrimmer

QG3080/10

4.8

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

7-i-1 grooming kit

Dette professionelle Philips grooming-sæt QG3080 med hoved-, skæg-, næsehårs- og ørehårstrimmer er det ultimative stylingværktøj for at skabe det rigtige look til enhver lejlighed.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Skab dit eget look

7-i-1 grooming kit

  • 7-i-1

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Konturfølgende kam - hurtig og komfortabel

Den konturfølgende kam tilpasser sig alle kurver og giver hurtige og behagelige resultater.

SteelWave selvslibende knive giver præcise resultater

SteelWave selvslibende knive giver præcise resultater

Revolutionerende bølgeformede, selvslibende knive, der fanger og klipper hårene og sikrer et præcist og ensartet resultat.

9 integrerede længdeindstillinger fra 1-18 mm

Vælg og lås din ønskede længde inden for et alsidigt udvalg af mulige længder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.8

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Fordele

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QG3080 Grooming kit

Dato for brug 2019-04-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for QG3080 Grooming kit

Dato for brug 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

29/10/2016

España

España

Bekræftet køber

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 