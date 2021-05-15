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  • All-in-one skæg- og detaljetrimmer
  • All-in-one skæg- og detaljetrimmer
  • All-in-one skæg- og detaljetrimmer
  • All-in-one skæg- og detaljetrimmer

Udgået

Multigroom series 30003-i-1 groomingkit til ansigt, vandtæt&lt;br>

QG3320/15

3.9
| (77) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
All-in-one skæg- og detaljetrimmer
Med 3-i-1 Grooming Kit fra Philips er det nemt at få en velplejet finish. De forskellige tilbehørsdele giver dig muligheder for at skabe et velplejet look, lige fra trimning af næse eller ørehår, skæg eller bakkenbarter. Alle Philips serier med kropsplejesæt er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du behøver aldrig at oliere bladene. Alle dele er helt vandtætte, hvilket gør dem nemme at rengøre, og du kan også bruge trimmeren i brusebadet!&lt;br>
Se alle fordele

Alt-i-et styling til ansigtet <br>

All-in-one skæg- og detaljetrimmer

  • 3-i-1 groomingkit til ansigt, vandtæt&lt;br>

  • Med næsetrimmer&lt;br>

  • Skægtrimmer med 18 længdeindstillinger

  • 60 min. ledningsfri brug efter 10 t

Trim ansigt, nakke og bakkenbarter for at fuldføre dit look

Brug trimmeren i fuld størrelse uden kam til at afslutte din styling og få rene, skarpe linjer langs kanterne af dit skæg.

18 justerbare længder (1-18 mm) for et ensartet skæg eller skægstubbe

Trim dit skæg til præcis den længde, du ønsker, ved at låse i den indstilling, der passer til det ønskede resultat. Skæg- og stubbekammen har 18 længdeindstillinger fra 1 mm til 18 mm med nøjagtigt 1 mm mellem hver indstilling.

Fjern forsigtigt uønsket næsehår og ørehår

Fjern uønsket næsehår og ørehår, nemt og bekvemt.

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.9

ud af 5

77

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

15/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Value for money

Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια

Fordele

Ποιότητα , 3 σε 1,

Ulemper

Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

19/01/2019

España

España

Buena calidad

Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer

13/10/2018

Italia

Italia

Un regolabarba consigliatissimo

Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1

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