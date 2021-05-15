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30 dages fortrydelsesret
Udgået
3-i-1 groomingkit til ansigt, vandtæt<br>
Med næsetrimmer<br>
Skægtrimmer med 18 længdeindstillinger
60 min. ledningsfri brug efter 10 t
Brug trimmeren i fuld størrelse uden kam til at afslutte din styling og få rene, skarpe linjer langs kanterne af dit skæg.
Trim dit skæg til præcis den længde, du ønsker, ved at låse i den indstilling, der passer til det ønskede resultat. Skæg- og stubbekammen har 18 længdeindstillinger fra 1 mm til 18 mm med nøjagtigt 1 mm mellem hver indstilling.
Fjern uønsket næsehår og ørehår, nemt og bekvemt.
3.9
ud af 5
77
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Geo1231
15/05/2021
Ελλάδα
Value for money
Αξίζει τα λεφτά της κάνει ότι διαφημίζεται . Ανθεκτική και δε χρειάζεται να δώσεις πολλά για να έχεις και καλό κούρεμα και τριμαρισμα στα γενια
Fordele
Ποιότητα , 3 σε 1,
Ulemper
Μπαταρία - φόρτιση , καθαρισμός
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Rafa04
19/01/2019
España
Buena calidad
Buena calidad y rendimiento. duración de batería excelente.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 3-in-1 Beard & Detail trimmer
Beard
13/10/2018
Italia
Un regolabarba consigliatissimo
Ho comprato il regola barba elettrico Multigroom quattro anni fa e mi sono trovato benissimo rispetto quello che avevo prima. Ha una lunghezza di taglio molto variabile e consente di tenere la barba sempre in ordine. Usato anche quando ho tenuto la barba di 5, 6 cm e, anche se non aveva la lunghezza desiderata, questo prodotto si è rivelato utile.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 QG3320/15 Rifinitore per barba e dettagli 3 in 1