All-in-one skæg- og detaljetrimmer

Med 3-i-1 Grooming Kit fra Philips er det nemt at få en velplejet finish. De forskellige tilbehørsdele giver dig muligheder for at skabe et velplejet look, lige fra trimning af næse eller ørehår, skæg eller bakkenbarter. Alle Philips serier med kropsplejesæt er helt vedligeholdelsesfri med selvslibende skæreelementer; du behøver aldrig at oliere bladene. Alle dele er helt vandtætte, hvilket gør dem nemme at rengøre, og du kan også bruge trimmeren i brusebadet! Se alle fordelene